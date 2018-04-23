Представитель президента Путина Андрей Крутских заявил, что Россия никаких односторонних заверений о невмешательстве давать не будет

Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских в интервью «Коммерсанту» сказал, что Россия не намерена давать никаких гарантий невмешательства в выборы в США. Об этом сообщает "Лiга.Новости", информирует svodka.net.

«Без обвинений в адрес Москвы сегодня не обходится ни одно заявление или выступление западного политика и даже бизнесмена, как мы видели по недавним показаниям основателя Facebook Марка Цукерберга в Конгрессе. (…) Потому что если он (посол США в РФ Джон Хантсман) действительно ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия», — сказал Крутских.

Представитель Путина заявил, что Россия готова договариваться только о взаимных гарантиях или об универсальных правилах поведения.

В начале апреля в США вынесли первый приговор по делу о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году — нидерландского юриста Алекса ван дер Цваана суд в Вашингтоне осудил на 30 дней тюрьмы и штрафу в $20 тысяч осудили за лжесвидетельствование.

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Ранее Трамп признал, что россияне действительно вмешались в выборы президент США в 2016 году, но при этом убежден — их действия якобы не повлияли на результаты.

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