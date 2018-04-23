Правительство Южной Кореи заявило, что трансляцию пропаганды через громкоговорители на границе с КНДР отключено.

Такое заявление сделали в воскресенье вечером, 22 апреля, сообщает ТСН.

Как заявил министр обороны Южной Кореи, к такому шагу прибегли с целью «снизить военную напряженность между Югом и Севером и создать хорошую атмосферу для мирных переговоров».

На этой неделе должны встретиться лидеры двух стран.

Южная Корея без остановки транслировала анти-северокорейскую пропаганду вдоль границы с КНДР после четвертых ядерных испытаний, к которым прибегал Пхеньян. В ответ КНДР включила свои громкоговорители с контрпропагандой. В Южной Корее надеются, что соседи также выключат свои устройства.

Встреча президента Южной Кореи Муна Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на пятницу, 27 апреля. Это будут третьи переговоры между странами. Предполагается, что темой станет прекращение ядерной программы Северной Кореи.

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