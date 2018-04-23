Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что в мире идет холодная война. Гутерриш: Совбез ООН фрагментирован Фото: EPA По его словам, "наивно полагать, что ООН может разрешить все проблемы каким-то магическим способом, особенно сейчас, когда Совет безопасности фрагментирован".Гутерриш добавил, что "в Сирии действуют несколько армий и наемников со только мира, сталкиваются разные интересы, идет холодная война".Генсек ООН также считает, что нынешняя холодная война отличается от предыдущей, конца 20-го века, так как США и Россия больше не контролируют все страны мира. По его мнению, Турция, Иран, Саудовская Аравия и ряд других государств не поддаются контролю.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.7 апреля в сирийской Думе в Восточной Гуте применили, предположительно, химическое оружие. Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные страны обвиняют в химатаке сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств применения химического оружия.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на предполагаемое применение химического оружия.21 апреля Совет Безопасности ООН провел встречу на юге Швеции по сирийскому вопросу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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