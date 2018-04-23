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Гутерриш: Наивно полагать, что ООН может решить конфликт в Сирии
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23.04.2018 07:39
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что в мире идет
холодная война. Гутерриш: Совбез ООН фрагментирован Фото: EPA По
его словам, "наивно полагать, что ООН может разрешить все проблемы
каким-то магическим способом, особенно сейчас, когда Совет
безопасности фрагментирован".Гутерриш добавил, что "в Сирии
действуют несколько армий и наемников со только мира, сталкиваются
разные интересы, идет холодная война".Генсек ООН также считает, что
нынешняя холодная война отличается от предыдущей, конца 20-го века,
так как США и Россия больше не контролируют все страны мира. По его
мнению, Турция, Иран, Саудовская Аравия и ряд других государств не
поддаются контролю.Война в Сирии продолжается с 2011
года. В боевых действиях участвуют правительственные войска,
оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского
государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.7 апреля
в сирийской Думе в Восточной Гуте применили,
предположительно, химическое оружие. Всемирная
организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что
жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской
организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные
страны обвиняют в химатаке сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств применения химического оружия.В ночь на 14 апреля
США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в
Сирии. Спецоперация стала ответом на предполагаемое применение
химического оружия.21 апреля Совет Безопасности ООН провел
встречу на юге Швеции по сирийскому вопросу.
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