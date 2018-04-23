Многие украинцы не до конца понимают, кем будет вчерашний ученик после окончания того или иного учебного заведения и какие перспективы у него есть после окончания. Многие не знают, чем отличаются ПТУ от лицея, техникум от колледжа, а институт — от университета, кто может несколько раз учиться на бюджетной основе и кто может поступить в зарубежное учебное заведение. Газета «Сегодня» и специалисты Министерства образования и науки помогут читателям разобраться с этой информацией.

Профтех и младшие специалисты

Первый шаг к получению профессии, который может остаться и единственным, — учеба в профтехучилище (ПТУ). Сегодня названий у них много: лицей, высшее профессиональное училище, центр профтехобразования и т. д. Все эти учебные заведения принимают на учебу от 1 (после 11 класса) до 3—4 лет (после 9 класса или если специальность предполагает работу с людьми и колюще-режущими предметами, например парикмахер). Отбор ведется по собеседованию, среднему баллу свидетельства о базовом общем образовании или среднему баллу аттестата о полном общем среднем образовании. Но если училища и профлицеи относятся ко II аттестационному уровню, то ВПУ и Центры профессионально-технического образования — к III аттестационному уровню: они готовят высококвалифицированных рабочих и младших специалистов.

«После окончания учащийся получает профессию и образовательно-квалификационный уровень «квалифицированный рабочий» по приобретенной профессии соответствующего разряда (категории), — поясняет начальник управления по вопросам информационной политики и коммуникаций МОН Татьяна Голубова. — Первичная профподготовка финансируется из государственного или местного бюджета, а продолжение учебы оплачивает учащийся».

После ПТУ можно продолжить обучение в колледже/техникуме или вузе.

Техникум и колледж

Согласно ЗУ «О высшем образовании», колледж определяется как учреждение высшего образования или структурное подразделение университета, академии или института, а выпускники получают степени бакалавра и/или младшего бакалавра. Там можно получить профильное среднее или профессиональное (профессионально-техническое) образование. Чтобы стать студентом колледжа, нужен аттестат об окончании 9 или 11 классов и сданное ГИА или ВНО. Баллы нужны не такие высокие, как для поступления в вузы, но конкурс баллов по профильным предметам может быть, как и внутреннее собеседование или экзамены. Учеба обычно длится 3—4 года. В техникумах бюджетных мест, как правило, мало, а стоимость контрактной учебы — в среднем 4—7 тыс. грн/год. Кстати, с этого учебного года выпускники ПТУ и колледжей будут сдавать ВНО: об этом сообщил директор Центра оценивания качества образования Вадим Карандий. По его словам, это позволит сравнить уровень подготовки выпускников школ, ПТУ и колледжей.

Высшее образование

Поступать в вузы могут вчерашние школьники и уже взрослые абитуриенты. Но и тем, и другим необходимо успешно сдать ВНО и набрать нужный балл по дисциплинам, которые требует учебное заведение. Поступающий может подавать до семи заявлений на места бюджетного и регионального заказов, но не более чем на четыре разные специальности.

Выпускающийся студент института получает уровень бакалавра — теперь это полное высшее образование. Дипломы специалистов, полученные выпускниками ранее, по новому закону приравниваются к дипломам магистра. В основном в вузах учатся 5—6 лет. Уже после 4-го курса студент может завершить свою учебу, выпустившись бакалавром, но в любое время поступить в институт или университет снова и доучиться до магистра. О наличии и количестве бюджетных мест в разных вузах можно узнать на сайте МОН.

На докторскую

Выпускники с полным высшим образованием могут продолжить обучение, повысив свою степень до доктора философии (PhD) и доктора наук (высшая научная ступень). Учеба в аспирантуре длится 4 года (для заочников не предусмотрен государственный заказ), а защита диссертации обязательна. «С иерархии ученых степеней убрали «кандидата наук». Теперь для продолжения научной деятельности в любой специальности нужно будет приобретать звание доктора философии. Все, кто защищает диссертации, даже по техническим специальностям, становятся докторами философии. Тем, кто идет на доктора наук, нужно учиться в докторантуре (2 года). Это связано с переходом от советской классификации к евростандартам», — говорят эксперты по вопросам образования.

За границу

Еще один вариант получить образование — поступить в заграничный вуз. Но вернувшись на родину, нужно будет подтвердить диплом в МОН. Если со страной, где вы учились, у нас заключено соглашение о взаимном признании дипломов, сделать это просто. Если нет, придется попотеть: понадобится перевод выданного документа на украинский язык, нотариальное заверение перевода, а иногда — сдача экзаменов в украинском вузе по той же или смежной специальности.

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