Торги за пакеты акций восьми украинских госпредприятий начнутся с 17 января 2018 года, сообщил и.о. главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров. Трубаров: Убежден, что предложенные предприятия заинтересуют инвесторов и мы получим эффективных новых владельцев, которые будут развивать эти предприятия Фото: Віталій Трубаров / Facebook Он отметил, что торги начнутся с 17 января 2018 года. "Убежден, что предложенные предприятия заинтересуют инвесторов и мы получим эффективных новых владельцев, которые будут развивать эти предприятия", – добавил Трубаров.ФГИ планирует продать акции ПАО "Укрнефтепродукт" (50%), ПАО "Стебницкое горно-химическое предприятие "Полиминерал" (6,3%), ЧАО "Укрхудожпром" (45,8%), ЧАО "Бориспольское предприятие "Сортонасіннєовоч" (25%), ЧАО "Белоцерковский завод резинотехнических изделий" (89,5%), ЧАО "Научно-технический испытательный центр "Спектр-Т" (12,64%), ПАО "Браиловское" (6,46%), ЧАО "Браиловская база хранения и реализации средств защиты растений" (48,9%). https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=181525502590810&id=100022000840985 В апреле 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что правительство намерено продать 3,5 тысячи государственных предприятий.4 июля на заседании Кабмина был презентован законопроект "О приватизации государственного имущества". В первом чтении его приняли 9 ноября.6 ноября исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров заявлял, что законопроект исключает возможность приватизации украинских предприятий представителями государства-агрессора.В госбюджете на 2017 год доходы от приватизации запланированы на уровне 17,1 млрд грн. План поступлений недовыполнен на 13,725 млрд грн.В госбюджете на 2018 год доходы от приватизации запланированы на уровне 22 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что украины трубаров чао предприятия Теги: деньги