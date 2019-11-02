У Голлівуді пройшла вечірка в рамках святкування Хелловіну. Зіркою вечора стала 38-річна Алессандра Амбросіо.



Модель вибрала для заходу образ сексуальної вампірші. Вона одягла чорну сукню з відвертими вирізами, які продемонстрували не тільки жіночні форми зірки, але і відсутність білизни. Провокаційний look Алессандра доповнила туфлями на високій платформі.



Колишній «ангел» Victoria's Secret уклала волосся в крупні локони. Яскравий макіяж, лінзи і вампірські ікла надали образу зловісніть.



