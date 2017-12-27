В Ренийском районе Одесской области в поле были обнаружены два трупа, сообщает Трасса Е-95 .

По полученным данным, тела нашли между селами Орловка и Новосельское, трупы были закопаны в землю.

"Сегодня идет процедура опознания трупов", - рассказал начальник Ренийского отделения полиции Вячеслав Дерменжи.

Теда, предположительно, принадлежат пропавшим ранее местному фермеру и часто судимому мужчине по прозвищу Позвоночник.

"По данным следствия, вечером в день пропажи фермеру позвонили с неизвестного номера (предположительно, это был криминальный авторитет) и попросили подъехать на объездную дорогу, чтобы помочь отремонтировать колесо. Мужчина выехал на место, а уже через 20 минут перезвонил супруге и сказал, чтобы она отдала все имеющиеся в доме деньги человеку, который подъедет на его автомобиле", - сообщили в правоохранительных органах.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 27 декабря, в Киеве был обнаружен труп женщины в озере Алмазное на Троещине .

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