«Учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета».

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко написал заявление об увольнении с этой должности.

Об этом он сообщил в Facebook.

«С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики – в лице сайта «Буквы» от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета», – написал Яременко.

Он также заявил ,что через главу фракции Давида Арахамию ему передали, что «для трех фракций будет довольно, если до 19:00 я лично сообщу о заявлении об отставке – в посте в фейсбуке».

«Копию заявления, чтобы успокоить Давида и три фракции парламента, я вывешу в комментариях чуть позже, потому что сейчас ем янтыки в лучшем месте Киева Cheburek.ua. Фотокопия заявления не позднее 23:00 будет размещена в комментариях к этому посту», – отметил нардеп.

«Написать – напишу. Но передам председателю Верховной Рады Украины (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно) только тогда, когда (и если) решение о моей отставке примет часть партии «Слуга народа», которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)», – добавил Яременко.

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