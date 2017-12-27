Органы АМКУ осуществили 10 внеплановых выездных проверок отечественных субъектов хозяйствования, осуществляющих импорт, оптово-розничную продажу и хранение сжиженного газа. Об этом сообщила пресс-служба комитета, передает

Соответствующие проверки продолжались в рамках рассмотрения дела по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке сжиженного газа в Украине, которая была начата 4 сентября 2017.

"Кроме того, направлены требования о предоставлении информации до 72 субъектов хозяйствования и органов власти, консалтинговых агентств, торговых бирж и т.д.", - рассказали в комитете.

В АМКУ уточнили, что по состоянию на 20 декабря этого года информация в ответ на направленные комитетом требования поступила частично. Однако, значительный объем предоставленной информации комитет уже проанализировал.

"Обработанная информация свидетельствует о наличии в действиях определенных субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынке СУГ, признаков нарушения, предусмотренного конкуренцией в виде антиконкурентных согласованных действий субъектов хозяйствования", - рассказали в АМКУ.

Следовательно, 26 декабря 2017 семь юридических лиц, входящих в группу "НАДЕЖДА", три юридических лица, входящие в группу "WOG" и два юридических лица, входящие в группу "ОККО" привлечено в качестве ответчиков по делу.

"Поскольку информация от участников рынка СУГ еще продолжает поступать, и ее анализ продолжается - перечень ответчиков может быть расширен", - добавили в АМКУ.

Напомним, что в августе текущего года рекордно подорожал автогаз. Тогда АМКУ, по поручению Премьер-министра Владимира Гройсмана, начал расследование так называемого "газового дела". Однако, эксперты топливного рынка заявили, что рост цен на сжиженный газ был обусловлен исключительно объективными факторами, в том числе и ограничением поставок ресурса со стороны РФ.

Также напомним, что в конце прошлого года Антимонопольный комитет оштрафовал ведущих нефтетрейдеров страны за якобы "согласованные действия на рынке" на общую сумму в 204 млн 325 тыс. 103 грн.

Большинство операторов сразу заявили о незаконности решения АМКУ и обратились в суды с соответствующими исками. Компаниям WOG, ОККО, "Амик", "Сокар" удалось доказать неправомерность и необоснованность решения АМКУ.

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