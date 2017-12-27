Для подключения сервиса Mobile ID абонент должен осуществить замену SIM-карты на новую

"С 27 декабря 2017 по 1 июня 2018 во время опытной эксплуатации Mobile ID ограниченная группа контрактных абонентов Киевстар будет иметь возможность испытывать работу сервиса в его коммерческого запуска во 2-м квартале следующего года" , - говорится в пресс-релизе компании , информирует "Экономическая правда" .

Отмечается, что в этот период будет исследоваться бесперебойность функционирования сервиса, его взаимодействие с системами ГП "Национальные информационные системы" и возможность абонентов идентифицировать личности с использованием мобильного телефона и специальной SIM-карты.

На время опытной эксплуатации пользователям сервиса Mobile ID будет доступна возможность электронной идентификации для получения услуг двух государственных реестров: Держгеокадастру и он-лайн дома юстиции.

Для подключения сервиса Mobile ID абонент должен осуществить замену SIM-карты на новую, дополнительно обеспечивает поддержку функции повышенной защиты информации при электронной идентификации пользователя.