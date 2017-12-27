|Смертельное ДТП под Челябинском: на 22 километре дороги Миасское — Шадринск произошла трагедия
|27.12.2017 16:59
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Пресс-служба МВД по Челябинской области проинфорировала общественность о смертельном ДТП с участием автобуса ПАЗ и легковушки.В результате этой трагедии, которая случилась на 22 километре дороги Миасское — Шадринск, погиб 1 человек. Ранены оказались еще трое.
Предварительная версия такова, что виновник аварии - водитель автомобиля Opel Astra. Он оказался на встречной полосе.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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