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Смертельное ДТП под Челябинском: на 22 километре дороги Миасское — Шадринск произошла трагедия
27.12.2017 16:59

Пресс-служба МВД по Челябинской области проинфорировала общественность о смертельном ДТП с участием автобуса ПАЗ и легковушки. 

В результате этой трагедии, которая случилась на 22 километре дороги Миасское — Шадринск, погиб 1 человек. Ранены оказались еще трое. 

Предварительная версия такова, что виновник аварии - водитель автомобиля Opel Astra. Он оказался на встречной полосе. 
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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