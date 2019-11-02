|Дональд Трамп зізнався, що думає про Меган Маркл
|02.11.2019 08:31
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Президент США не з чуток знає, що таке ворожнеча з пресою. Подивившись відверте інтерв'ю Меган, він вирішив поділитися з нею досвідом і в радіоефірі дав пораду, як захищатися від журналістів:
«Вона сприймає все дуже особисто. Я її розумію, але їй треба навчитися абстрагуватися і бути жорсткішою», - поділився думками Дональд.
Він також поговорив і про принца Гаррі, з яким зустрічався під час свого літнього візиту до Великобританії. Президент назвав онука королеви «чудовим хлопцем» і дуже тепло відгукувався про інших членів монаршої родини.
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