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Дональд Трамп зізнався, що думає про Меган Маркл
02.11.2019 08:31
На 38-річну Меган Маркл впав шквал критики буквально за все, що вона робить. І виявилося, що цехвилює 73-річного Дональда Трампа.

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Президент США не з чуток знає, що таке ворожнеча з пресою. Подивившись відверте інтерв'ю Меган, він вирішив поділитися з нею досвідом і в радіоефірі дав пораду, як захищатися від журналістів:

«Вона сприймає все дуже особисто. Я її розумію, але їй треба навчитися абстрагуватися і бути жорсткішою», - поділився думками Дональд.

Він також поговорив і про принца Гаррі, з яким зустрічався під час свого літнього візиту до Великобританії. Президент назвав онука королеви «чудовим хлопцем» і дуже тепло відгукувався про інших членів монаршої родини.

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