Заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на странице МИД Украины в Facebook.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обвинил Москву в попытке сорвать проведение саммита с участием лидеров «нормандской четверки».

По его словам, Россия делает это «c помощью обстрелов Петровского», где должно состояться разведение сил и средств. Пристайко отметил, что Киев выполнил ряд договоренностей — была согласована «формула Штайнмаера», отведены войска в Станице Луганской и в районе населенного пункта Золотое, идет подготовка к отводу в Петровском.

«К сожалению, обстрелы как раз свидетельствуют о том, что одна из сторон не хочет этого шага, поскольку он является последним перед встречей», — отметил министр. Пристайко добавил, что возможность встречи в «нормандском формате» зависит от России.

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