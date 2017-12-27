В среду, 27 декабря, в Киевском районе Одессы автомобилисты заметили дорожный знак, которого не существует в правилах дорожного движения, сообщает Комментарии.Одесса .

Стоит отметить, что необычный указатель нашли в районе Таирова, на перекрестке улиц Левитана и Ильфа и Петрова.

На синем фоне, разделенном пунктирной линии, две стрелки указывают в противоположные стороны. В правилах дорожного движениях таких знаков нет. Местные шутя прозвали неизвестный знак "Тудой-сюдой", поскольку, стрелки на указатели утверждают, что на указанном участке дороги можно двигаться в обе стороны.

Как сообщал MIGnews.com.uа, на трассе "Одесса - Мелитополь" водитель 1992 года рождения, управлявший автомобилем "КАМАЗ" совершил наезд на пешехода. По данным источника, погибший переходил дорогу в неустановленном месте.

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