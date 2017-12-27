По словам президента Петра Порошенко, между освобожденных находятся "киборг" Александр Морозов и историк Игорь Козловский. Порошенко: Поблагодарил наших ребят, которые возвращаются из плена Фото: Святослав Цеголко / Facebook "Только что поблагодарил наших ребят, которые возвращаются из плена. Среди них - киборг Александр Морозов и историк Игорь Козловский. Спасибо за выносливость, ребята!" – отметил Порошенко. https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1171876086280115 Главарь "ДНР" Александр Захарченко 26 декабря заявил, что обмен удерживаемыми лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27 декабря по формуле "306 на 74".Днем 27 декабря Геращенко заявила, что списки удерживаемых лиц, подлежащих обмену, согласовали. Среди ранее удерживаемых боевиками освобожденных украинцев – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. По предварительной информации, спецрейс должен прибыть в 19.00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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