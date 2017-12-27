Предварительные данные таковы, пострадавшие в числе отдыхающих отсутствуют. Более 100 любителей горнолыжного спорта оказались оказались в числе заблокированных в на одном из подъемников во французских Альпах. Это ЧП случилось по причине технической неполадки. Местные власти эвакуировали туристов, используя вертолеты.



Этот случай случился вчера во второй половине дня рядом с горнолыжным курортом Шамрус, департамент Изер, юго-восток страны.

Случившееся прокомментировал сотрудник местного подразделения Республиканской роты безопасности (спецподразделение полиции) Давид Жандр. Он по этому поводу сообщил следующее: - "сломался подъемник. Речь идет о технической проблеме, пострадавших нет".

Дальше на месте происшествия "началась операция по эвакуации".

Всего в спасении горнолыжников задействованы два вертолета, которое представляют местное отделение службы гражданской обороны. К этой операции было решено привлечь семь профессиональных спасателей. Они на вертолетах очень близко подлетают близко к блокированным кабинам подъемников. Дальше вручную извлекаются оттуда туристы и доставляются в более безопасное место.

Эту операцию проводят в спокойном режиме. Обратим внимание, что ей способствует довольно благоприятная погода в районе ЧП. Согласно обнародованным предварительным данным нужно было эвакуировать из заблокированных кабинок более 100 человек".

В настоящий момент причины поломки подъемника специалисты не установили.

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