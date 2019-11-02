|МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона об украинцах
|02.11.2019 09:09
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Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции Этьена де Понсена для разъяснений по поводу высказываний президента Франции.(function() })();
сообщается в комментарии пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко.
«В связи с появлением сообщений в СМИ о словах, которые приписываются президенту Франции Макрону, в МИД был приглашен посол Франции в Украине для предоставления разъяснений. Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют по Франции, у французской стороны нет. Поэтому, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», – говорится в сообщении.
Стороны также подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.