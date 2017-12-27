Сегодня, 27 декабря, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вверх.

Сегодня фьючерсный договор за январь торгуется на отметке 1,286.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за февраль составила 1,288.8 $/унция, информирует еizvestia.com.

НБУ опустил на желтый металл. Курс равен 354351.08 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 139.26 грн. Напомним, что вчера за грамм золота нужно было заплатить 1 139.52 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Индустриал», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1420. 00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «РВС» — 1225. 00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что ожидается рост стоимости этого актива в среднесрочной перспективе на фоне повышенного спроса и пополнения запасов физического золота в Азии в период празднования китайского Нового года в середине февраля.

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