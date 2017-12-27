Историки приучили нас к тому, что в первом тысячелетии н.э. более 500 лет существовала т.н. Римская Империя: с 30 года до н.э. по 476 год н.э. Исходя из «научной» информации, на распространение «римской цивилизации» было только несколько веков.

Если верить ортодоксальной истории, «римляне» основали множество крупных городов и поселений с развитой инфраструктурой и единым архитектурным стилем, покрыли Западную Европу сетью удобных и качественных дорог, которые в некоторых странах используют до сих пор, как основу для прокладки современных дорог. Ещё они построили множество вилл, акведуков, фортификационных сооружений, храмов, форумов и театров.

Среди многочисленных развалин древних сооружений есть даже мегалитические, например Баальбек. Но нет доказательств того, что их построили именно римляне и именно во времена империи.

Мало того, нет и серьёзных документальных доказательств того, что в течение 500 лет была такая империя, которая сейчас называется Римской.

1. Карты Античной Европы

Вот карта античной Европы, датированная 1595 годом. Её составитель: знаменитый и признанный официальной историей картограф средних веков Абрахамом Ортелиусом. На этой карте нет ни Западной, ни Восточной Римской империи , хотя по современной «истории» они должны были быть и процветать. Большую часть на ней занимает СКИФИЯ и САРМАТИЯ.

А вот ещё одна карта, созданная неким Дионисием Описателем. Она датируется 124 годом н.э. На ней указаны привычные нам названия стран, морей и континентов. Единственное, чего на ней нет – это «Римской Империи», которая, по утверждениям ортодоксальной науки, была в этот период в начале своего расцвета...

2. Капиталийская волчица - средневековая подделка

В 2008 году группа исследователей из университета Салерно во главе с профессором Адриано Ла Реджина подтвердила, что "Капитолийская волчица" – символ Рима – была создана в XIII веке нашей эры, а не в V веке до нашей эры, как было принято считать до сих пор.

Таким образом, самый главный символ Рима оказывается средневековой поделкой, а не древним произведением искусства двухтысячелетней давности.

3. Этруски

Чтобы хотя как-то, пусть и не очень внятно, объяснить аномально быстрое развитие так называемой Римской империи, историки считают предтечей Рима загадочных этрусков.

Это народ якобы ещё в восьмом веке до нашей эры появился в Италии и создал там замечательную культуру.

Намеренно не обращается внимание на то, что само имя "ЭТ-РУСКИ" намекает на принадлежность к определённому этносу.

Согласно устоявшейся научной парадигме, потом этруски якобы загадочным образом исчезли. Они оставили после себя многочисленные памятники, покрытые письменами, которые до сих пор официально признаны нечитаемыми. Ортодоксы истории даже придумали поговорку: «этрусское не читается».

Однако если расшифровывать этрусские надписи, используя славянские языки, то всё загадочное обретает вполне ясное объяснение. Такие исследования проводились ещё в 19 веке.

В 1825 году итальянский учёный, профессор варшавского университета, Себастьян Чампи предложил использовать для расшифровки этрусских надписей славянский алфавит. Немного выучив польский язык, итальянский учёный с удивлением обнаружил, что стал читать, и даже кое-что понимать в этрусских надписях.



Вернувшись в Италию, Чампи поспешил поделиться своим открытием с коллегами. Но коллеги ему сурово указали, что немцы, как самые авторитетные учёные в Европе, уже доказали появление славян на сцене истории не ранее шестого века нашей эры. ( *Самой Германии до 1870 не существовало! )

Или ещё позже. Поэтому в Италии никто не обратил должного внимания на слова Чампи.

Более глубокие исследования проводили Тадеуш Воланский и Александр Чертков, для которых славянские языки были родными.

Наиболее интересные результаты расшифровки этрусских надписей получил Воланский. Для удобства расшифровки он составил специальную таблицу, с помощью которой очень удачно расшифровал многие этрусские тексты.

Не всё можно прочитать полностью, но и не все старорусские тексты прочитываются сегодня до последнего слова. Но если в этрусском тексте однозначно читаются целые строки и обороты, то можно сделать вывод, что язык для расшифровки выбран правильно. И этот язык русский.

Опираясь именно на славянские языки, Тадеуш Воланский успешно прочитал не только этрусские тексты, но и многие другие надписи, найденные в Западной Европе. Эти надписи, также как и этрусские, считались нечитаемыми.

В письме к археологу Каролю Рогавскому (1819—1888) Воланский писал:

Разве в Италии, Индии и Персии — даже в Египте — нет славянских памятников?... Разве древние книги Зороастры, разве развалины Вавилона, памятники Дария, остатки Парса-града, покрытые клинописью, не содержат надписей, понятным славянам? Англичане, французы и немцы смотрят на это, как козёл на воду. Мы, Славяне, сможем довести эти исследования до конца, только в том случае, если дети и внуки наши захотят пойти по нашим следам!

Можно сказать, что исследования Воланского по истории славян в Западной Европе были научным подвигом, следовательно судьба учёного была непростой. В 1853 году католическая церковь внесла книги Воланского в индекс запрещённых книг, а польские иезуиты сожгли его труды на костре. Но этого им казалось мало, следовательно они требовали казнить учёного. Только благодаря вмешательству Николая Первого Воланский остался жив.

В этой связи примечателен любопытный факт. Одним из широко признанных историографов Римской империи является Теодор Моммзен (1817-1903) – немецкий историк, филолог и адвокат, лауреат Нобелевский премии по литературе в 1902 г. за основательный труд «Римская история» в 5 томах. Он отрицал этрусское влияние на культуру Рима и не учитывал археологических данных при решении вопроса о возникновении Рима.

Однако нигде не афишируется, что при написании своего труда он пользовался рукописями из Ватикана, Берлинской и Венской библиотек. А потом эти рукописи неожиданно сгорели в его доме при пожаре 12 июля 1880 года. только огонь уничтожил 40 тысяч (!) исторических источников. И проверить, правильно ли их переписал господин Моммзен, стало невозможно.

Почему же так упорно не признавали раньше и не признают сейчас славянский характер этрусских надписей?

Начиная с 17 века, в Западной Европе целенаправленно писали ложную версию Всемирной истории.

В этой версии не было места этрускам, поскольку все достижения человечества приписывались древним грекам и древним античным римлянам.

Этруски мешали, поэтому их «отправили» подальше в прошлое, в восьмой век до нашей эры, ещё до основания Рима. Получилось, что историю русов Западной Европы 14-16 веков - этрусков, отнесли в далёкое нечитаемое прошлое, и таким образом, уничтожили следы славянского присутствия в Западной Европе.

А ведь ещё в 1697 году официальную надгробную речь памяти шведского короля КАРЛА XI писали ВСЕ ЕЩЕ ПО-РУССКИ, НО УЖЕ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ, и этот письменный артефакт 17-го века никем не оспаривается.

На примере этой шведской «плачевной речи по Карлу XI» можно увидеть, как славянский язык активно вытеснялся ново-придуманными языками со всей Европы , в том числе и с территории Скандинавии. Язык Русов объявили в Западной и Северной Европе XVII века "языком оккупантов".

Исказив подлинное прошлое славян, историки сделали их бездомными и безземельными, ведь по их теории, ни одна древнеевропейская местность не может иметь славянского названия. А в языках Европы и Азии ищут какие угодно корни, только не славянские.

Однако были учёные, которые не видели ничего странного в том, что во многих европейских землях постоянно обнаруживались следы славянского населения. Один из них – замечательный русский учёный Василий Маркович Флоринский.

В 19 веке он занимался сравнительной археологией.



Флоренский искал ответ на вопрос, каким народам принадлежат тысячи древних курганов расположенных на территории Сибири. Ответ Флоренского на этот вопрос был чёток и однозначен: курганы возводило древнейшее население Сибири, принадлежавшее к арийской расе, которое впоследствии стало известно под именем славян.

Флоренский проделал титаническую работу, сравнивая находки с поселения, которое Шлиман объявил древней Троей, предметы, принадлежавшие адриатическим и прибалтийским венедам, с находками из северо-русских и южно-русских курганов. Сходство найденных предметов быта, орнаментов и посуды было настолько поразительным, что не оставалось сомнений – они были сделаны представителями одного и того же народа. То есть славянами.

Получается, что малая Азия и значительная часть Западной Европы в прошлом были населены тем же славянским народом, что и Россия, и Сибирь.

Флоренский писал, что венеды – это адриатические или италийские славяне. Что они входили в союз троянских племён, покинувших трою. Венеды основали Венецию и Падую. Интересно, что Венеция стоит на древних деревянных сваях, которым уже несколько сотен лет. Считается, что эти сваи сделаны из сибирской лиственницы. Но связь строителей Венеции с Сибирью труднообъяснима в рамках традиционной истории.

О венедах, или вендах, писал другой русский учёный, Алексей Степанович Хомяков. В своих работах он перечисляет десятки примеров того, что в Западной Европе обнаружены следы славян.

Добавим к этому чётко выраженное славянское происхождение огромного количества западно-европейских топонимов – географических названий.

Ещё совсем недавно, в годы существования ГДР, немецкие археологи, проводя раскопки, восклицали: "Куда не копнёшь, всё славянское!"

Художником Ильёй Глазуновым даже был описан случай, когда найденную славянскую ладью археологи ГДР просто закопали обратно, так как по их словам, она была «никому не нужна».

4. Король Артур

Перенесёмся на Британские острова. О том, что Славянские племена в давние времена проживали на территории туманного Альбиона и оказали громадное влияние на её культуру, заговорили сами британцы.

В 2004 году Голливуд выпустил в мир новую версию истории о всемирно известном короле Артуре. Версия режиссёра фильма потрясла зрителей неожиданной трактовкой канонического сюжета.

В фильме король Артур и рыцари Круглого стола состоят на службе у Рима и являются неким спецназом, охраняющим самые западные границы римской Империи от набегов саксов. Наиболее же шокирующей деталью в сюжете фильма явилось происхождение знаменитых рыцарей. Они оказались «варварами» – сарматами из степей Северного Причерноморья.

В 2000 году была опубликована книга Скотта Литтлтона и Линды Мэлко «Из Скифии в Камелот: основательный пересмотр легенд о короле Артуре, рыцарях Круглого Стола и Святом Граале». Авторы исследовали параллели между легендарными эпосами древних британцев и нартов, которых исследователи возводят к древним обитателям Причерноморских степей: скифам, сарматам и аланам, и убедительно доказали скифо-сарматскую основу артуровского цикла.

Но когда сарматские мифы могли проникнуть на территорию Британии?

Ответ на этот вопрос дал доктор антропологии Кэмбриджского университета Говард Рид. В 2001 году была издана его книга «Король Артур – король-дракон: как кочевник-варвар стал величайшим героем Британии». Он изучил 75 первоисточников и пришёл к выводу, что легенды о короле Артуре и сопутствующих персонажах восходят к истории сарматов, проживавших в степях Северного Причерноморья. Рид обратил внимание на хранящиеся в Эрмитаже предметы с изображениями драконов: эти предметы были найдены в могилах воинов-кочевников Сибири и датируются 500 г. до н.э. Драконы, аналогичные сарматским, отмечены в иллюстрированной ирландской рукописи, написанной около 800 года. К слову сказать, Британская конница и сегодня называется драгунами (dragoons).

Рид утверждает, что именно отряды высокорослых, светловолосых всадников, защищённых металлическими доспехами, под знамёнами с изображением драконов послужили основой для легенды об Артуре.

Интересно, что помимо дракона, в символике сарматов очень часто встречается Грифон, который некоторыми исследователями считается одним из символов Тартарии.

Вот ещё одно свидетельство.

Французский историк Бернард Бахрах написал книгу «История Алан на Западе», в которой доказывал, что возникновением средневекового рыцарства Запад должен, прежде только, скифо-сарматам.

На основе вышеприведённых аргументов серьёзных европейских учёных можно сделать однозначный вывод: прототип знаменитого английского короля Артура был славянином – воином-сарматом.

5. "Римская" инфраструктура

Стоит только взглянуть на карты, где отмечены объекты времён якобы «римской» империи, чтобы представить её сила и масштабность... Многокилометровые акведуки, сотни, если не тысячи, так называемых "римских вилл", форумов, храмовых комплексов поражают своей монументальностью.

Современному человеку кажется очевидным, что сооружения такого уровня и качества должны были строить специалисты высокого класса, имевшие специальные инструменты, знания, навыки и многолетний опыт. Но нам говорят, что всё это строили римские солдаты, да ещё с привлечением местного населения в качестве рабов.

Завоевание других стран «римлянами» выглядит вполне логично. Но зачем тратить фантастические ресурсы для строительства в этих странах социальных объектов? Разве так поступают нормальные завоеватели?

Знает ли кто-нибудь хотя один настоящий пример того, чтобы завоеватели сами строили дороги, мосты, города, театры, водоводы, бани, канализацию? Таких примеров нет!

Много ли социальных объектов построили американские «борцы за демократию» в Афганистане, Ираке, Египте, Ливии, Сирии? Нет. Они сеяли только смерть и разрушения.

Но если все так называемые римские объекты строили не рабы и не солдаты, то кто-то же всё это создал. Но кто? И почему на этих объектах изображены именно древнеславянские символы? Почему хозяева этих вилл представлены на фресках и мозаиках не низкорослыми и черноволосыми курчавыми латинянами, а высокими светловолосыми белыми людьми? И откуда в тёплой стране могла взяться богатейшая «банная» культура, представленная так называемыми «термами»? Куда она потом делась? Если задуматься над этими вопросами, то уже не кажется крамольным высказывание историка XVII века Мавро Орбини.

В своей книге «Славянское царство» он писал:

Славянский народ владел Францыею, Англиею, и уставил державство во Ишпании; овладел лучшими провинциями во Европе... И не без основания прозвали их руссами или рассеянными, ведь после того, как славяне заняли всю Европейскую часть Азиатской Сарматии, их колонии рассеяны от Ледовитого океана до Средиземного моря и Адриатического залива, от Большого моря до Балтийского Океана...

На первый взгляд масштабы подмены понятий и фальсификации кажутся невероятными.

Но вспомним наше ближайшее прошлое.

Совсем недавно мы были свидетелями развала Советского Союза, а какая из бывших союзных республик, исключая Белоруссию, поминает добрым словом русских? Кто отстроил города в Средней Азии? Кому прибалты обязаны своим промышленным потенциалом? Где учились современные лидеры национальных элит?

Логично предположить, что при спокойном и поступательном развитии, передаче опыта от предков к потомкам подобную фальсификацию Истории планетарного масштаба было бы осуществить довольно трудно. Но если уничтожению истинной летописи народов земли предшествовал глобальный катаклизм, о причинах которого в настоящее время высказываются разные мнения, то всеобщая подмена прошлого Земли становится не такой уж трудной задачей.

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