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В столице стартует тестирование электронных ученических билетов
02.11.2019 09:57
В Киеве планируют начать тестирование электронных ученических билетов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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