Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"2 ноября в Украине переменная облачность. Без осадков, только в западных областях днем ​​местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, днем ​​на Правобережье порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла, в восточной части ночью 7-12° мороза, днем ​​1-6° тепла, на крайнем юге страны и в Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​6-11° тепла", - отмечается в сообщении.

В Киеве 2 ноября переменная облачность, но без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем ​​6-8° тепла.

В столичной области также облачно и без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​4-9° тепла.

3-4 ноября в Украине ожидается переменная облачность.

3 ноября в западных и кое-где в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 0-5° тепла, днем ​​7-12° , на юге Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 16° тепла, в восточной части ночью 3-8° мороза, днем ​​4-9° тепла.

4 ноября в западных областях небольшой дождь, кое-где гроза, днем ​​на Закарпатье и в Карпатах умеренные, кое-где значительные дожди, температура ночью 6-11° тепла, днем ​​14-19°; на остальной территории без осадков, только ночью в северных областях кое-где небольшой дождь, температура ночью 3-8° тепла, днем ​​12-17°, в восточной части ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​7-12° тепла.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме большинства западных и восточных областей, порывы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области 3-4 ноября переменная облачность. Местами небольшой дождь, только днем ​​4 ноября без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, кое-где порывы 15-20 м/с. Температура 3 ноября ночью 0-5° тепла, днем ​​7-12°, 4 ноября ночью 3-8° тепла, днем ​​12-17°.

5 ноября в Украине небольшой дождь, 6 ноября без осадков, только в западных и кое-где в восточных областях небольшой дождь; в Карпатах и ​​на Закарпатье 5-6 ноября умеренный дождь. Температура ночью 6-12° тепла; днем 12-18°, в южной части кое-где 20-22°.

В Киеве и области 5 ноября ожидается дождь, 6 ноября без осадков. Температура ночью 6-11°, днем ​​13-18°.

7-9 ноября в Украине кое-где возможен небольшой дождь, 10-11 ноября без осадков, только в западной части страны небольшой дождь. Температура ночью 7 ноября 6-12°, в дальнейшем в Украине, кроме юга, 3-9° тепла; днем 10-16°, 7-8 ноября в южной части до 19°.

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