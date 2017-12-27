27 декабря 2017 года по решению акционеров принадлежащее группе DCH Александра Ярославского предприятие официально переименовано из ЧАО “Евраз Суха Балка” в ЧАО “Суха Балка”, передает .

По информации юридического департамента группы DCH Александра Ярославского, такое решение принято собранием акционеров. Соответствующие изменения вносятся в профильные госреестры.

“Наименование акционерного общества „Суха Балка“ обеспечивает преемственность традиций и сохранение исторических корней предприятия, которое имеет более чем 100-летнюю историю”, — информирует юридический департамент ЧАО.

“Суха Балка” является ведущим предприятием горно-металлургического комплекса Украины. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. Разработки месторождений ведутся на шахтах “Юбилейная” и “имени Фрунзе”. Ежегодные объемы производства составляют свыше 3 млн тонн аглоруды, с высоким уровнем содержания железа (в пределах 52-62%), и доменной руды (47% — 50%). Кроме того, шахты богаты запасами магнетитовых кварцитов, которые позволят вести их добычу на протяжении нескольких сотен лет. На предприятии работают 3,5 тысячи человек.

В мае 2017 года, входящая в группу DCH инвестиционная компания BERKLEMOND INVESTMENTS LTD, приобрела у предыдущего собственника Kadish Limited (Кипр) полный пакет акций ЧАО “ЕВРАЗ Суха Балка”.

7 ноября 2017 года, Государственная служба геологии и недр Украины продлила предприятию специальные государственные разрешения на разработку шахт “Юбилейная” и “имени Фунзе” сроком на следующие 20 лет.

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