В НАК "Нафтогаз України" сообщили, что в полном объеме выполнили свои обязательства по облигациям, выпущенным в 2013 году. "Нафтогаз" осуществил плановое погашение гарантированных государством облигаций Фото: EPA Облигации выпускались под государственные гарантии, согласно постановлению Кабмина для рефинансирования задолженности "Нафтогазу"."В течение срока обращения облигаций "Нафтогаз" кстати и в полном объеме выполнял свои обязательства по ним, в очередной раз подтвердив свой статус надежного финансового партнера", – отметили в компании.По итогам 2014 года "Нафтогаз" отчитывался о чистом убытке в 85,04 млрд грн. За 2015 год убытки составили 25 млрд грн.В декабре 2016 года НАК "Нафтогаз України" опубликовал финансовую отчетность за девять месяцев 2016 года, согласно которой за этот период "Нафтогаз" получил чистую прибыль в размере 25,5 млрд грн.Отмечалось, что она сформирована за счет транзита природного газа (78%), оптовой торговли газом (18%) и других доходов (4%). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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