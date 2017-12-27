Речь идет о российском необитаемом подводном аппарате «Пантера плюс», который планируют направить на исследование объекта у берегов Аргентины, очень похожую на подводную лодку «Сан-Хуан», которая пропала 15 ноября, информирует общественность представители пресс-службы ВМС Аргентины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира