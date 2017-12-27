|Российский подводный аппарат "Пантера плюс" исследует объект, который очень похож на пропавшую подлодку "Сан-Хуан"
|27.12.2017 17:13
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Речь идет о российском необитаемом подводном аппарате «Пантера плюс», который планируют направить на исследование объекта у берегов Аргентины, очень похожую на подводную лодку «Сан-Хуан», которая пропала 15 ноября, информирует общественность представители пресс-службы ВМС Аргентины.Этой операцию будут проводить с судна «Мальвинские острова».
В зону поисков подлодки возвращается следующее исследовательское судно ВМФ России - «Янтарь».
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