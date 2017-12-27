Защитить свой смартфон от кибершпионов, которые похищают данные, теперь можно с помощью специального приложения Haven. Его создал американский программист, экс-сотрудник и Агентства нацбезопасности Эдвард Сноуден, передает "".

Сообщается, что презентация приложения состоялась онлайн.

Haven – программа с открытым исходным кодом, разработанная для защитников прав человека и тех, кто находится в опасности. Чтобы улавливать любые подозрительные изменения в комнате, она использует сенсоры смартфона: акселерометр (отслеживает движения и вибрацию устройства), камеру, микрофон, сенсор внешнего освещения. Также приложение умеет анализировать резкие потери мощности телефоном.

Приложение-защитник было разработано при помощи Фонда свободы прессы и The Guardian. Общественность встретила его противоречиво: кто-то обрадовался возможности защитить себя, некоторые не доверяют самому Сноудену.

Бесплатное приложение Haven уже доступно в Play.

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