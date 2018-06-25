Есть ряд медикаментов, принимая которые, лучше отказаться от определенной пищи, чтобы избежать нежелательных эффектов.

выяснял, каких сочетаний лучше избегать, передает .

АНТИДЕПРЕССАНТЫ. Если вы принимаете антидепрессанты, вам лучше отказаться от сыра, квашеной капусты, соевого соуса, печени, йогуртов, сметаны, инжира, изюма и красного вина (да и алкоголя в целом – часто он только все усугубляет). Побочные действия такого сочетания: повышенное артериальное давление.

АСПИРИН. Его эффект существенно снижают жирные блюда, а также углеводы и белки. А молоко вообще нейтрализует действие медикамента. Сочетание аспирина с цитрусовыми очень вредит слизистой желудка.

АНТИБИОТИКИ. Действие антибиотиков способны снизить молочка, алкоголь, кислые фрукты, а также блюда, которые содержат уксус.

АНТИКОАГУЛЯНТЫ – это препараты, которые разжижают кровь. Их прием лучше не соединять с употреблением клюквы и морса – может возникнуть внутреннее кровотечение.

БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ средства не «переносят» копченостей. Мало того, что печень страдает, так еще и сами таблетки могут не сработать.

МЕДИКАМЕНТЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ. Этот вид лекарств категорически противопоказано принимать в сочетании с алкоголем – иначе сильный скачок давления гарантирован.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира