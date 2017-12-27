Предварительно анонсировали обмен по формуле «306 на 74» (украинская сторона передает 306 человек, боевики — 74).

Сегодня, 27 декабря, состоялся обмен пленными.

Первый этап прошел на контрольном пункте пропуска «Майорское» на линии разграничения в районе Горловки в Донецкой области.

Предварительно анонсировали обмен по формуле «306 на 74» (украинская сторона передает 306 человек, боевики — 74).

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43 человека, которые должны были быть между 306 удерживаемых с украинской стороны, были освобождены из-под стражи после отбывания наказания и не приехали на обмен. Об этом сообщила Уполномоченный Совета по правам человека Валерия Лутковская.

В ходе обмена с «ЛНР» в Украину вернулись 16 пленных, между которых Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров, Эдуард Неделяев. Украина передала в «ЛНР» 75 из 99 человек, внесенных в список. Из 75-ти двое отказались возвращаться в Луганск.

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Второй этап обмена происходил на территории «ДНР», непосредственно у Горловки. 58 украинцев возвращаются из плена боевиков. Украина вместо анонсированных 207 отдает 165 удерживаемых. Среди освобожденных украинцев – Игорь Козловский, Владимир Фомичев, Алексей Кириченко, братья Кононенко.

Как сообщали новости дня ранее, последний обмен состоялся 15 месяцев назад. Все новые попытки договориться об обмене блокировались представителями «ДНР» и «ЛНР», предъявлявшими Киеву неприемлемые требования, такие как освобождение сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в убийствах активистов на Майдане зимой 2014 года.

Неожиданный прогресс произошел 15 ноября, когда к переговорам вдруг подключился президент РФ Путин. В присутствии телекамер к нему обратился его кум Виктор, глава движения «Украинский выбор – Право народа». Позже Кремль заявил о телефонном разговоре Путина с лидерами боевиков, после чего сепаратисты согласились на обмен.

«Понятно, что в Донецке и Луганске сидят марионетки, и действительно президент России ведет переговоры сам с собой. Но для нас главное – результат», – заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

По мнению экспертов, разыгранная перед телекамерами сцена была нужна Москве для демонстрации Западу своей приверженности мирному урегулированию в Донбассе.

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