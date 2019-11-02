Об этом сообщили в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения.

"Чернобыльскую зону отчуждения с начала 2019 года уже посетили 107 тысяч человек. Такой рекорд был установлен в октябре. Рост же посещаемости начался весной. Факторы, которые повлияли на увеличение потока туристов, - упрощение процедуры оформления пропуска, а именно: введение электронного пропуска, создание дополнительной инфраструктуры и повышенный интерес к ЧАЭС после выхода мини-сериала HBO "Чернобыль", - отмечается в сообщении.

По данным Госагентства, больше только посетителей приезжают из-за границы - почти 80%. "Страны-рекордсмены: Великобритания - 15738, Польша - 9378, Германия - 7826, США - 5580, Чехия - 4063 туриста. С Украины в целом зону посетили 22468 человек", - говорится в сообщении.

Также в ГАУЗО отметили, что за последние месяцы в Чернобыльской зоне были открыты новые маршруты, в частности водные и воздушные, установлены информационные стенды, увеличено количество гидов.

Как сообщалось, в 2018 году Чернобыльскую зону посетили с туристической целью 63 тыс. человек.

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