|Ощадбанк докапитализируют на 5,7 млрд гривен
|27.12.2017 17:16
|
Кабинет министров Украины докапитализирует "Ощадбанк" на 5,7 миллиарда гривен. Соответствующее решение было принято на правительственном заседании, сообщают Українські Новини.
Согласно решению правительства, уставной капитал банка увеличат на 5,7 миллиарда гривен путем выпуска 4 957 дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в государственной собственности.
"Для докапитализации банка Министерство финансов выпустит облигации внутреннего государственного займа на указанную сумму со сроком обращения до 16 лет и процентной ставкой 9,2% годовых в обмен на акции допэмиссии Ощадбанка", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что благодаря этому уставной капитал финучреждения увеличится до 49,5 миллиардов гривен.
Как сообщал MIGnews.com.ua, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что стабилизации курса гривны он ожидает в январе следующего года, в связи с исчерпанием сезонных факторов, влияющих на стоимость национальной валюты.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира