Кабинет министров Украины докапитализирует "Ощадбанк" на 5,7 миллиарда гривен. Соответствующее решение было принято на правительственном заседании, сообщают Українські Новини .

Согласно решению правительства, уставной капитал банка увеличат на 5,7 миллиарда гривен путем выпуска 4 957 дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в государственной собственности.

"Для докапитализации банка Министерство финансов выпустит облигации внутреннего государственного займа на указанную сумму со сроком обращения до 16 лет и процентной ставкой 9,2% годовых в обмен на акции допэмиссии Ощадбанка", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что благодаря этому уставной капитал финучреждения увеличится до 49,5 миллиардов гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что стабилизации курса гривны он ожидает в январе следующего года , в связи с исчерпанием сезонных факторов, влияющих на стоимость национальной валюты.

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