|Изъятых у приемной матери семерых детей в России вернули в семью
|27.12.2017 17:18
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По информации "Новой газеты", на приемную мать Любовь Лицегевич пожаловалась воспитательница детского сада. Информация дошла до районного управления образования, и семьей занялась комиссия по делам несовершеннолетних. Чиновники решили, что, разрешая носить длинные волосы, мать наносит ребенку психологический вред. Ее также обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и содержанию опекаемых. 3 ноября представители комиссии забрали всех семерых приемных детей Лицегевич: 17-летнюю девушку, 15-летнего юношу и пятерых детей в возрасте от пяти до девяти лет.Лицегевич оспорила решение комиссии, и 22 ноября суд Боградского района Хакасии признал действия органов опеки незаконными.“Новая газета” отмечает, что 57–летняя Лицегевич воспитала 21 ребенка, 20 из которых – приемные.
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