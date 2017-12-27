Российский детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что "все закончилось хорошо" в деле с изъятием у матери семерых приемных детей в Хакасии. Любовь Лицегевич (в центре) воспитала 21 ребенка, 20 из которых приемные Фото: Алексей Тарасов / novayagazeta.ru Об этом 27 декабря в Facebook сообщила уполномоченный по правам детей РФ Анна Кузнецова."Сегодня большой праздник в небольшом доме и у меня на сердце. Воссоединилась семья в Хакасии. Дети вернулись домой к приемной маме, они рады, и мы тоже, что все закончилось хорошо", – написала она. https://www.facebook.com/ombudswoman/posts/1736470226444736 По информации "Новой газеты", на приемную мать Любовь Лицегевич пожаловалась воспитательница детского сада. Информация дошла до районного управления образования, и семьей занялась комиссия по делам несовершеннолетних. Чиновники решили, что, разрешая носить длинные волосы, мать наносит ребенку психологический вред. Ее также обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и содержанию опекаемых. 3 ноября представители комиссии забрали всех семерых приемных детей Лицегевич: 17-летнюю девушку, 15-летнего юношу и пятерых детей в возрасте от пяти до девяти лет.Лицегевич оспорила решение комиссии, и 22 ноября суд Боградского района Хакасии признал действия органов опеки незаконными.“Новая газета” отмечает, что 57–летняя Лицегевич воспитала 21 ребенка, 20 из которых – приемные. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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