Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, по данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составляла +11,1°С, что выше климатической нормы на 3,0°С. Это дало ему возможность занять седьмую позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года.

"Теплее только было 14 октября, на третий день "бабьего лета", когда максимальная температура воздуха после полудня достигла +24,3°С. Во время нынешнего "бабьего лета" побили 4 температурных рекорда", - говорится в сообщении.

Холоднее только было 31 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до -2,3°С.

Характерной особенностью нынешнего октября было то, что в период с 21 по 27 число в Киеве стояли туманы, которые, в конце концов, сократили "бабье лето", отметили синоптики.

Также сообщается, что в Киеве на проспекте Науки за месяц выпало лишь 13 мм осадков, что составило 37% климатической нормы. Это уже пятый месяц подряд, когда в столице наблюдается недобор осадков.

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