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30 вещей, которые стоит похоронить до Нового года
27.12.2017 17:22
30 вещей, которые стоит похоронить до Нового года По теме:

Тащить в новую, красивую квартиру старую и плохо пахнущую мебель – смешно и бессмысленно. Новое жилье хочется украсить новыми вещами. Точно также не стоит брать с собой в Новый год старый и худой груз.

Понятно, что речь не идет о старых джинсах или паре ботинок с дырами. Мы говорим характере, привычках, отношении, пишет  со ссылкой на .

Итак, перед Новым годом…

  • Избавьтесь от взрывного нрава. Не стоит постоянно делать глупости только потому, что вы расстроены или взбешены.
  • Отпустите мелкие обиды. Жизнь слишком коротка, чтобы лелеять в себе горечь обид. Если кто-то заслуживает еще один шанс, дайте его. Если вам стоит извиниться, извинитесь.
  • Избавьтесь от мысли о том, что кто-то лучше, чем вы. Если трава выглядит зеленее на другой стороне, забудьте об этом. Перестаньте сравнивать, просто начните поливать траву на СВОЕЙ стороне.
  • Избавьтесь от застарелых ложных убеждений. Иногда становится смешно от того, как мы можем зацикливаться на каких-то вещах и делать их частью своей реальности. Избавляйтесь от них! Их время давно ушло!
  • Избавьтесь от устаревших идеалов. Рост и изменения – это болезненные процессы. Но гораздо болезненнее навсегда застрять в прошлом, к которому вы уже давно не принадлежите.
  • Отпустите вчерашние трагедии. Сделайте выбор в пользу того, кем вы хотите стать в следующий момент. Избавьтесь от ненужного бремени, сделайте глубокий вдох и начните всё сначала. По крайней мере, вы будете знать, что находитесь на правильном пути.
  • Избавьтесь от своей привычки избегать проблем. Вы не можете изменить то, чему вы не хотите противостоять.
  • Забудьте о мелких жизненных неприятностях. Не позволяйте мелочам разрушать ваше счастье. Разочарование и стресс – это результат вашей реакции. Измените свою реакцию, и всё пройдёт.
  • Избавьтесь от мыслей о том, что другие люди более «нормальные», чем вы. Разве вы знаете всех людей? Разве вы знаете, какие «тараканы» живут в их головах?
  • Избавьтесь от своего имиджа сдержанного и неприступного человека. Постарайтесь стать более человечным и открытым. Не прячьтесь за гаджетами. Чаще улыбайтесь и научитесь слушать и слышать окружающих людей.
  • Избавьтесь от мысли, что некоторые люди ниже и хуже вас. Даже если вы упорно трудились, чтобы достичь своего статуса и положения, помните что кто-то, в свою очередь, верил в вас, поощрял и стимулировал. Будьте скромны. Будьте благодарны. Будьте хорошим коллегой, соседом, другом, родственником.
  • Избавьтесь от мысли о том, что вы зависите от материальной стороны своей жизни. Прежде только, вы человек, полностью независимый от того, что вы физически приобрели в этом мире. В конечном счете, две вещи определяют вас: (1) ваше терпение, когда у вас ничего нет, и (2) ваше отношение, когда у вас есть всё в достатке.
  • Перестаньте хотеть те вещи, которые вам не нужны. Не думайте об их стоимости. Думайте об их ценности.
  • Перестаньте искать счастье за пределами себя самого. В жизни необходимо создать свой собственный солнечный свет. Счастье начинается изнутри. Читайте что-то позитивное каждое утро и делайте что-то позитивное, прежде чем отправиться спать.
  • Отпустите своё желание получить вознаграждение за каждое доброе дело, совершенное вами. Не думайте о том, что вы можете получить взамен за свой хороший поступок. Возможно, вы родились с возможностью изменить чью-то жизнь. Не упустите этот шанс. Просто несите добро.
  • Избавьтесь от маленьких и «безобидных» уловок и проявлений священный лжи. Как вы сможете выстроить доверительные отношения? Просто будьте честны. Выполняйте свои обещания. Умейте просить прощения. Станьте приятным человеком, у которого слова не расходятся с делом.
  • Избавьтесь от всяческих проявлений лицемерия. Научитесь быть прямолинейным, честным и открытым.
  • Перестаньте ставить нужды других выше своих собственных. Отдавайте ровно столько, сколько вы можете, но не позволяйте себя использовать. Слушайте других, но не теряйте свой собственный голос.
  • Перестаньте опасаться своей интуиции и внутреннего голоса. Страх быстрее убьёт вашу мечту, нежели простая неудача. Ежедневно делайте одну вещь, которая вызывает у вас страх. Чем бесстрашнее вы отреагируете на свою интуицию, тем лучше она вам будет служить.
  • Прекратите ждать нужного момента. Помните, что идеальный план нужен далеко не всегда. Иногда необходимо просто попробовать отпустить ситуацию и посмотреть что будет происходить. Просто делайте максимум того, что вы можете.
  • Перестаньте стремиться к тому, чтобы получить всё сразу. Продолжайте двигаться дальше. Истинная цель не имеет ограничений по времени. Просто делайте то, что вы можете делать прямо сейчас.
  • Избавьтесь от мышления «всё или ничего» по отношению к успеху. Цените серые полосы между чёрными и белыми. Это просто путь, который даёт вам бесценные уроки. И еще: никогда не позволяйте успеху вскружить вам голову, а неудаче разбить вам сердце.
  • Перестаньте критиковать себя. Вряд ли другим людям понравятся ваши страдания или самоуничижительные ремарки. Если вы хотите вдохновлять себя и других, будьте позитивными, любите себя, простите себя и примите себя.
  • Избавьтесь от тех людей, которые говорят, что вы недостаточно привлекательны. По статистике большее количество женщин страдают от анорексии и булимии, чем от рака молочной железы. Мужчин это тоже касается! Любите себя, такой (таким), какой вы есть!
  • Перестаньте менять себя для того, чтобы произвести чувство на людей. Меняйтесь тогда, когда это делает вас лучше. Меняйтесь тогда, когда вы знаете, что это правильно для вас.
  • Избавьтесь от необходимости нравиться всем. Никто не должен вас любить, зато некоторым людям вы нравитесь независимо от того, что вы делаете. Старайтесь не воспринимать то, о чём говорят окружающие, слишком личностно.
  • Избавьтесь от всех негативных влияний и воздействий извне. Вряд ли вы будете чувствовать себя комфортно, если окружите себя негативом. Пусть рядом с вами будут те, которые видят в вас самое лучшее, а не являются источником стресса для вас.
  • Избавьтесь от мысли о том, что отказываясь от чего-то непосильного, вы становитесь неудачником. Отказавшись от ненужного и бессмысленного, вы сможете двигаться дальше.
  • Избавьтесь от мысли о том, что слишком поздно начинать всё сначала. Помните, что лучше быть внизу лестницы и начинать по ней подниматься, чем находиться вверху и понимать, что это не ваше.
  • Перестаньте откладывать дела на следующий день. Делайте то, что вам нужно сделать сегодня, и будьте там, где вы хотите быть завтра.






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