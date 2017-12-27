30 вещей, которые стоит похоронить до Нового года По теме: Тащить в новую, красивую квартиру старую и плохо пахнущую мебель – смешно и бессмысленно. Новое жилье хочется украсить новыми вещами. Точно также не стоит брать с собой в Новый год старый и худой груз. Понятно, что речь не идет о старых джинсах или паре ботинок с дырами. Мы говорим характере, привычках, отношении, пишет со ссылкой на . Итак, перед Новым годом… Избавьтесь от взрывного нрава. Не стоит постоянно делать глупости только потому, что вы расстроены или взбешены. Отпустите мелкие обиды. Жизнь слишком коротка, чтобы лелеять в себе горечь обид. Если кто-то заслуживает еще один шанс, дайте его. Если вам стоит извиниться, извинитесь. Избавьтесь от мысли о том, что кто-то лучше, чем вы. Если трава выглядит зеленее на другой стороне, забудьте об этом. Перестаньте сравнивать, просто начните поливать траву на СВОЕЙ стороне. Избавьтесь от застарелых ложных убеждений. Иногда становится смешно от того, как мы можем зацикливаться на каких-то вещах и делать их частью своей реальности. Избавляйтесь от них! Их время давно ушло! Избавьтесь от устаревших идеалов. Рост и изменения – это болезненные процессы. Но гораздо болезненнее навсегда застрять в прошлом, к которому вы уже давно не принадлежите. Отпустите вчерашние трагедии. Сделайте выбор в пользу того, кем вы хотите стать в следующий момент. Избавьтесь от ненужного бремени, сделайте глубокий вдох и начните всё сначала. По крайней мере, вы будете знать, что находитесь на правильном пути. Избавьтесь от своей привычки избегать проблем. Вы не можете изменить то, чему вы не хотите противостоять. Забудьте о мелких жизненных неприятностях. Не позволяйте мелочам разрушать ваше счастье. Разочарование и стресс – это результат вашей реакции. Измените свою реакцию, и всё пройдёт. Избавьтесь от мыслей о том, что другие люди более «нормальные», чем вы. Разве вы знаете всех людей? Разве вы знаете, какие «тараканы» живут в их головах? Избавьтесь от своего имиджа сдержанного и неприступного человека. Постарайтесь стать более человечным и открытым. Не прячьтесь за гаджетами. Чаще улыбайтесь и научитесь слушать и слышать окружающих людей. Избавьтесь от мысли, что некоторые люди ниже и хуже вас. Даже если вы упорно трудились, чтобы достичь своего статуса и положения, помните что кто-то, в свою очередь, верил в вас, поощрял и стимулировал. Будьте скромны. Будьте благодарны. Будьте хорошим коллегой, соседом, другом, родственником. Избавьтесь от мысли о том, что вы зависите от материальной стороны своей жизни. Прежде только, вы человек, полностью независимый от того, что вы физически приобрели в этом мире. В конечном счете, две вещи определяют вас: (1) ваше терпение, когда у вас ничего нет, и (2) ваше отношение, когда у вас есть всё в достатке. Перестаньте хотеть те вещи, которые вам не нужны. Не думайте об их стоимости. Думайте об их ценности. Перестаньте искать счастье за пределами себя самого. В жизни необходимо создать свой собственный солнечный свет. Счастье начинается изнутри. Читайте что-то позитивное каждое утро и делайте что-то позитивное, прежде чем отправиться спать. Отпустите своё желание получить вознаграждение за каждое доброе дело, совершенное вами. Не думайте о том, что вы можете получить взамен за свой хороший поступок. Возможно, вы родились с возможностью изменить чью-то жизнь. Не упустите этот шанс. Просто несите добро. Избавьтесь от маленьких и «безобидных» уловок и проявлений священный лжи. Как вы сможете выстроить доверительные отношения? Просто будьте честны. Выполняйте свои обещания. Умейте просить прощения. Станьте приятным человеком, у которого слова не расходятся с делом. Избавьтесь от всяческих проявлений лицемерия. Научитесь быть прямолинейным, честным и открытым. Перестаньте ставить нужды других выше своих собственных. Отдавайте ровно столько, сколько вы можете, но не позволяйте себя использовать. Слушайте других, но не теряйте свой собственный голос. Перестаньте опасаться своей интуиции и внутреннего голоса. Страх быстрее убьёт вашу мечту, нежели простая неудача. Ежедневно делайте одну вещь, которая вызывает у вас страх. Чем бесстрашнее вы отреагируете на свою интуицию, тем лучше она вам будет служить. Прекратите ждать нужного момента. Помните, что идеальный план нужен далеко не всегда. Иногда необходимо просто попробовать отпустить ситуацию и посмотреть что будет происходить. Просто делайте максимум того, что вы можете. Перестаньте стремиться к тому, чтобы получить всё сразу. Продолжайте двигаться дальше. Истинная цель не имеет ограничений по времени. Просто делайте то, что вы можете делать прямо сейчас. Избавьтесь от мышления «всё или ничего» по отношению к успеху. Цените серые полосы между чёрными и белыми. Это просто путь, который даёт вам бесценные уроки. И еще: никогда не позволяйте успеху вскружить вам голову, а неудаче разбить вам сердце. Перестаньте критиковать себя. Вряд ли другим людям понравятся ваши страдания или самоуничижительные ремарки. Если вы хотите вдохновлять себя и других, будьте позитивными, любите себя, простите себя и примите себя. Избавьтесь от тех людей, которые говорят, что вы недостаточно привлекательны. По статистике большее количество женщин страдают от анорексии и булимии, чем от рака молочной железы. Мужчин это тоже касается! Любите себя, такой (таким), какой вы есть! Перестаньте менять себя для того, чтобы произвести чувство на людей. Меняйтесь тогда, когда это делает вас лучше. Меняйтесь тогда, когда вы знаете, что это правильно для вас. Избавьтесь от необходимости нравиться всем. Никто не должен вас любить, зато некоторым людям вы нравитесь независимо от того, что вы делаете. Старайтесь не воспринимать то, о чём говорят окружающие, слишком личностно. Избавьтесь от всех негативных влияний и воздействий извне. Вряд ли вы будете чувствовать себя комфортно, если окружите себя негативом. Пусть рядом с вами будут те, которые видят в вас самое лучшее, а не являются источником стресса для вас. Избавьтесь от мысли о том, что отказываясь от чего-то непосильного, вы становитесь неудачником. Отказавшись от ненужного и бессмысленного, вы сможете двигаться дальше. Избавьтесь от мысли о том, что слишком поздно начинать всё сначала. Помните, что лучше быть внизу лестницы и начинать по ней подниматься, чем находиться вверху и понимать, что это не ваше. Перестаньте откладывать дела на следующий день. Делайте то, что вам нужно сделать сегодня, и будьте там, где вы хотите быть завтра.











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