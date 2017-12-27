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30 вещей, которые стоит похоронить до Нового года По
теме:
Тащить в новую, красивую квартиру старую и плохо
пахнущую мебель – смешно и бессмысленно. Новое жилье хочется
украсить новыми вещами. Точно также не стоит брать с собой в Новый
год старый и худой груз.
Понятно, что речь не идет о старых джинсах или паре ботинок с
дырами. Мы говорим характере, привычках, отношении, пишет
со ссылкой на .
Итак, перед Новым годом…
- Избавьтесь от взрывного нрава. Не стоит постоянно делать
глупости только потому, что вы расстроены или взбешены.
- Отпустите мелкие обиды. Жизнь слишком коротка, чтобы лелеять в
себе горечь обид. Если кто-то заслуживает еще один шанс, дайте его.
Если вам стоит извиниться, извинитесь.
- Избавьтесь от мысли о том, что кто-то лучше, чем вы. Если трава
выглядит зеленее на другой стороне, забудьте об этом. Перестаньте
сравнивать, просто начните поливать траву на СВОЕЙ стороне.
- Избавьтесь от застарелых ложных убеждений. Иногда становится
смешно от того, как мы можем зацикливаться на каких-то вещах и
делать их частью своей реальности. Избавляйтесь от них! Их время
давно ушло!
- Избавьтесь от устаревших идеалов. Рост и изменения – это
болезненные процессы. Но гораздо болезненнее навсегда застрять в
прошлом, к которому вы уже давно не принадлежите.
- Отпустите вчерашние трагедии. Сделайте выбор в пользу того, кем
вы хотите стать в следующий момент. Избавьтесь от ненужного
бремени, сделайте глубокий вдох и начните всё сначала. По крайней
мере, вы будете знать, что находитесь на правильном пути.
- Избавьтесь от своей привычки избегать проблем. Вы не можете
изменить то, чему вы не хотите противостоять.
- Забудьте о мелких жизненных неприятностях. Не позволяйте
мелочам разрушать ваше счастье. Разочарование и стресс – это
результат вашей реакции. Измените свою реакцию, и всё пройдёт.
- Избавьтесь от мыслей о том, что другие люди более «нормальные»,
чем вы. Разве вы знаете всех людей? Разве вы знаете, какие
«тараканы» живут в их головах?
- Избавьтесь от своего имиджа сдержанного и неприступного
человека. Постарайтесь стать более человечным и открытым. Не
прячьтесь за гаджетами. Чаще улыбайтесь и научитесь слушать и
слышать окружающих людей.
- Избавьтесь от мысли, что некоторые люди ниже и хуже вас. Даже
если вы упорно трудились, чтобы достичь своего статуса и положения,
помните что кто-то, в свою очередь, верил в вас, поощрял и
стимулировал. Будьте скромны. Будьте благодарны. Будьте хорошим
коллегой, соседом, другом, родственником.
- Избавьтесь от мысли о том, что вы зависите от материальной
стороны своей жизни. Прежде только, вы человек, полностью
независимый от того, что вы физически приобрели в этом мире. В
конечном счете, две вещи определяют вас: (1) ваше терпение, когда у
вас ничего нет, и (2) ваше отношение, когда у вас есть всё в
достатке.
- Перестаньте хотеть те вещи, которые вам не нужны. Не думайте об
их стоимости. Думайте об их ценности.
- Перестаньте искать счастье за пределами себя самого. В жизни
необходимо создать свой собственный солнечный свет. Счастье
начинается изнутри. Читайте что-то позитивное каждое утро и делайте
что-то позитивное, прежде чем отправиться спать.
- Отпустите своё желание получить вознаграждение за каждое доброе
дело, совершенное вами. Не думайте о том, что вы можете получить
взамен за свой хороший поступок. Возможно, вы родились с
возможностью изменить чью-то жизнь. Не упустите этот шанс. Просто
несите добро.
- Избавьтесь от маленьких и «безобидных» уловок и проявлений
священный лжи. Как вы сможете выстроить доверительные отношения?
Просто будьте честны. Выполняйте свои обещания. Умейте просить
прощения. Станьте приятным человеком, у которого слова не
расходятся с делом.
- Избавьтесь от всяческих проявлений лицемерия. Научитесь быть
прямолинейным, честным и открытым.
- Перестаньте ставить нужды других выше своих собственных.
Отдавайте ровно столько, сколько вы можете, но не позволяйте себя
использовать. Слушайте других, но не теряйте свой собственный
голос.
- Перестаньте опасаться своей интуиции и внутреннего голоса.
Страх быстрее убьёт вашу мечту, нежели простая неудача. Ежедневно
делайте одну вещь, которая вызывает у вас страх. Чем бесстрашнее вы
отреагируете на свою интуицию, тем лучше она вам будет
служить.
- Прекратите ждать нужного момента. Помните, что идеальный план
нужен далеко не всегда. Иногда необходимо просто попробовать
отпустить ситуацию и посмотреть что будет происходить. Просто
делайте максимум того, что вы можете.
- Перестаньте стремиться к тому, чтобы получить всё сразу.
Продолжайте двигаться дальше. Истинная цель не имеет ограничений по
времени. Просто делайте то, что вы можете делать прямо сейчас.
- Избавьтесь от мышления «всё или ничего» по отношению к успеху.
Цените серые полосы между чёрными и белыми. Это просто путь,
который даёт вам бесценные уроки. И еще: никогда не позволяйте
успеху вскружить вам голову, а неудаче разбить вам сердце.
- Перестаньте критиковать себя. Вряд ли другим людям понравятся
ваши страдания или самоуничижительные ремарки. Если вы хотите
вдохновлять себя и других, будьте позитивными, любите себя,
простите себя и примите себя.
- Избавьтесь от тех людей, которые говорят, что вы недостаточно
привлекательны. По статистике большее количество женщин страдают от
анорексии и булимии, чем от рака молочной железы. Мужчин это тоже
касается! Любите себя, такой (таким), какой вы есть!
- Перестаньте менять себя для того, чтобы произвести чувство на
людей. Меняйтесь тогда, когда это делает вас лучше. Меняйтесь
тогда, когда вы знаете, что это правильно для вас.
- Избавьтесь от необходимости нравиться всем. Никто не должен вас
любить, зато некоторым людям вы нравитесь независимо от того, что
вы делаете. Старайтесь не воспринимать то, о чём говорят
окружающие, слишком личностно.
- Избавьтесь от всех негативных влияний и воздействий извне. Вряд
ли вы будете чувствовать себя комфортно, если окружите себя
негативом. Пусть рядом с вами будут те, которые видят в вас самое
лучшее, а не являются источником стресса для вас.
- Избавьтесь от мысли о том, что отказываясь от чего-то
непосильного, вы становитесь неудачником. Отказавшись от ненужного
и бессмысленного, вы сможете двигаться дальше.
- Избавьтесь от мысли о том, что слишком поздно начинать всё
сначала. Помните, что лучше быть внизу лестницы и начинать по ней
подниматься, чем находиться вверху и понимать, что это не
ваше.
- Перестаньте откладывать дела на следующий день. Делайте то, что
вам нужно сделать сегодня, и будьте там, где вы хотите быть
завтра.
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