Автобусы с 58 освобожденными из плена отправились из оккупированной Горловки к контролируемому Майорская. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает

"По словам Ирины Геращенко, автобусы с нашими 58 ребятами отправились из Горловки в Майорск. Это значит, что за 20 минут все 74 наших заложника будут на контролируемой территории", - написал он.

Напомним, обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе завершился, из плена освободили 74 заложников.

Также напомним, уже завершился процесс обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и "ЛНР", последним отдали 75 человек.

О том, что к новогодним и рождественским праздникам должен состояться обмен удерживаемыми лицами, который назвали самым масштабным, провели переговоры на заседании трехсторонней контактной группы по Донбасса.

Украинская сторона заявила о готовности осуществить обмен по схеме "306 на 74" . Боевики также на это согласились.

Накануне Президент Петр Порошенко встретился с родными пленных. Правительство планирует предоставить помощь освобжденным из плена.

При этом и российская и украинская стороны заявляли, что это не конец и работа над освобождением удерживаемых в Донбассе будет продолжаться.

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