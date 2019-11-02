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В Австрии вводят штраф за курение в барах и ресторанах
02.11.2019 11:46
В Австрии ввели штраф в тысячу евро за курение в барах и ресторанах
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
курение
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