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В Австрии вводят штраф за курение в барах и ресторанах
02.11.2019 11:46
В Австрии ввели штраф в тысячу евро за курение в барах и ресторанах Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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