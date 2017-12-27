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Колесников: Филиал "Конти" в Курске до сих пор работает: в России губернаторы буквально бегают за инвесторами
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27.12.2017 17:25
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Экс-вице-премьер Украины, прежний народный депутат от Партии
регионов Борис Колесников в интервью основателю издания "ГОРДОН"
Дмитрию Гордону рассказал, что открыл филиал своей кондитерской
фирмы "Конти" в российском Курске в августе 2004 года.
Колесников: Сейчас модно, может, и заслуженно даже, бранить
Россию Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com Он отметил, что открыл
его в августе 2004 года."Сейчас модно, может, и заслуженно даже,
стыдить Россию, но Петр Алексеевич (президент Украины Петр
Порошенко. – ) может подтвердить: мы же в парламенте
часто собирались и многое обсуждали. В России губернаторы буквально
бегают за инвесторами", – сказал бизнесмен.Он отметил, что в
Украине все "далеко не так"."Сейчас уже, может, ситуация начнет
меняться… Вот у нас Михаил Саакашвили был губернатором
(экс-руководитель Одесской облгосадминистрации. – ).
Ну если ты честный человек, ты должен прочитать Конституцию и
понять, какие права у губернатора. Это права колхозного сторожа: ты
можешь украсть два мешка яблок, можешь пострелять вроде как в тех
ворюг, которые типа вместо тебя украли, и все…", – заявил
Колесников.Главный офис и кондитерская фабрика компании "Конти"
находятся в Константиновке Донецкой области, два завода
компании – в Горловке и Донецке – расположены на
оккупированной территории. По данным Forbes, производство там
прекратили после начала боевых действий.С 2004 года компания вышла
на российский рынок за счет приобретения Курской кондитерской
фабрики, которую в 2008 году переименовали в ЗАО
"Конти-рус"."Ведомости" сообщали, что бизнес "Конти" в России
активно развивается. По оценке ассоциации предприятий кондитерской
промышленности "Асконд", в РФ компания занимает около 2% рынка,
выпуская примерно 70 тыс. т кондитерских изделий в год.
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