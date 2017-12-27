Экс-вице-премьер Украины, прежний народный депутат от Партии регионов Борис Колесников в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что открыл филиал своей кондитерской фирмы "Конти" в российском Курске в августе 2004 года. Колесников: Сейчас модно, может, и заслуженно даже, бранить Россию Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com Он отметил, что открыл его в августе 2004 года."Сейчас модно, может, и заслуженно даже, стыдить Россию, но Петр Алексеевич (президент Украины Петр Порошенко. – ) может подтвердить: мы же в парламенте часто собирались и многое обсуждали. В России губернаторы буквально бегают за инвесторами", – сказал бизнесмен.Он отметил, что в Украине все "далеко не так"."Сейчас уже, может, ситуация начнет меняться… Вот у нас Михаил Саакашвили был губернатором (экс-руководитель Одесской облгосадминистрации. – ). Ну если ты честный человек, ты должен прочитать Конституцию и понять, какие права у губернатора. Это права колхозного сторожа: ты можешь украсть два мешка яблок, можешь пострелять вроде как в тех ворюг, которые типа вместо тебя украли, и все…", – заявил Колесников.Главный офис и кондитерская фабрика компании "Конти" находятся в Константиновке Донецкой области, два завода компании – в Горловке и Донецке – расположены на оккупированной территории. По данным Forbes, производство там прекратили после начала боевых действий.С 2004 года компания вышла на российский рынок за счет приобретения Курской кондитерской фабрики, которую в 2008 году переименовали в ЗАО "Конти-рус"."Ведомости" сообщали, что бизнес "Конти" в России активно развивается. По оценке ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд", в РФ компания занимает около 2% рынка, выпуская примерно 70 тыс. т кондитерских изделий в год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что может кондитерской конти колесников Теги: деньги