В Украине по состоянию на сегодня зарегистрирован 21 случай заболевания дифтерией. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на пресс-конференции журналистам.

"На сегодня в Украине зарегистрирован 21 человек, имеющий подтвержденный диагноз "дифтерия", - сказала она.

Она добавила, что также был зафиксирован 31 случай подозрений на дифтерию. Основным способом предупреждения этой болезни является повышение уровня вакцинации.

При этом она добавила, что сейчас государством закуплено и роздано медучреждениям все вакцины, необходимые для вакцинации населения.

Напомним, 25 октября стало известно, что в Ужгороде 15 студентов заболели дифтерией. Еще один случай дифтерии был подтвержден в Тернопольской области.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и некоторые народные депутаты от фракции "Слуга народа" публично вакцинировались против дифтерии прямо на рабочем месте, в здании Верховной Рады.

1 ноября у заболевшей ангиной жительницы Харьковской области обнаружили нетоксигенный штамм дифтерийной палочки, информирует Центр общественного здоровья при Минздраве Украины в Facebook.



"Сегодня в 14.30 из Харьковской области поступило экстренное сообщение о бактериологическом выделении нетоксигенного штамма дифтерийной палочки у больного ангиной. Пациентка находится в стационаре и получает лечение антибиотиками. Сыворотка не вводилась в связи с выделением микроорганизма, который не продуцирует токсин", – сказано в сообщении.

Директор центра Владимир Курпита в комментарии изданию "ГОРДОН" уточнил, что так как во время бактериологического исследования обнаружили нетоксигенный штамм дифтерийной палочки, диагноз "дифтерия" у пациентки пока подтвердить нельзя.

"Пока мы говорим о 21 случае без учета случая в Харьковской области. На данный момент мы не можем подтвердить диагноз "дифтерия" у жителя Харьковской области, потому что выявлен нетоксигенный штамм. То есть в пробе определен микроорганизм, но он не выделяет токсина. Данная картина не совсем укладывается в диагноз "дифтерия". Окончательное решение по этому случаю, я думаю, будет в понедельник", – сказал он.





"Укрорадио установило причину вспышки дифтерии на Украине. Догадываетесь, кто виноват? Ну, так Россия же!

Цепочка "доказательств" следующая. Угроза эпидемии возникла из-за недостаточного охвата населения (прежде только, детей) вакцинацией. Недостаточный охват объясняется тем, что родители не хотят, чтоб их детям делали прививки. Не хотят потому, что боятся последствий вакцинации. А почему они боятся? Нет, не потому, что случаи, когда после прививки ребёнок ставился инвалидом, а то и погибал, на Украине, увы, не единичны. А потому, что российские спецслужбы в рамках "гибридной агрессии" провели на Украине антивакционную кампанию.

За последние дни я слышал об этой причине дифтерии по Первому каналу Укрорадио дважды (притом, что слушаю радио крайне нерегулярно). Ну, один раз об этом просто вскользь упомянула укрожурналистка. А вот в другом случае на данную тему пространно разглагольствовал Федор Лапий, доцент кафедры детских инфекционный болезней Национальной медицинской академии.

Вот до тех пор, пока украинские врачи, вместо того, чтобы лечить людей и бороться с болезнями, будут заниматься "разоблачением" российских спецслужб, до тех пор вспышки различных болезней на Украине будут продолжаться." - Рассказал историк и публицист Александр Каревин.

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