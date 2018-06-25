В ночь на 25 июня в Приморском районе Одессы произошел взрыв
легкового автомобиля, в результате которого пострадал одесский
бизнесмен. Полиция открыла производство по статье о покушении на
убийство. Правоохранители устанавливают возможных свидетелей Фото:
od.npu.gov.ua "Сведения по данному факту внесены в Единый список
досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 п. 5 ст. 115
(покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее
время правоохранители устанавливают возможных свидетелей и
очевидцев происшествия и принимают исчерпывающие меры по…
задержанию лиц, причастных к совершению указанного
преступления", – сказано в сообщении.В ночь на 25 июня в
Приморском районе Одессы произошел взрыв легкового автомобиля,
припаркованного на улице Троицкой. После взрыва был
госпитализирован 25-летний мужчина. По данным правоохранителей, к
передней части авто прикрепили взрывной устройство.По
данным "Думской", в результате взрыва
автомобиля пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон"
Андрей Бабенко. Очевидцы рассказали, что взрывчатку заложили под
днище припаркованного авто с ирландскими номерами. Взрыв прогремел
в тот момент, когда бизнесмен с семьей заходил домой. Жена и дети
Бабенко не пострадали. Сам бизнесмен получил ранение ног.
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