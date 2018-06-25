В ночь на 25 июня в Приморском районе Одессы произошел взрыв легкового автомобиля, в результате которого пострадал одесский бизнесмен. Полиция открыла производство по статье о покушении на убийство. Правоохранители устанавливают возможных свидетелей Фото: od.npu.gov.ua "Сведения по данному факту внесены в Единый список досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 п. 5 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители устанавливают возможных свидетелей и очевидцев происшествия и принимают исчерпывающие меры по… задержанию лиц, причастных к совершению указанного преступления", – сказано в сообщении.В ночь на 25 июня в Приморском районе Одессы произошел взрыв легкового автомобиля, припаркованного на улице Троицкой. После взрыва был госпитализирован 25-летний мужчина. По данным правоохранителей, к передней части авто прикрепили взрывной устройство.По данным "Думской", в результате взрыва автомобиля пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко. Очевидцы рассказали, что взрывчатку заложили под днище припаркованного авто с ирландскими номерами. Взрыв прогремел в тот момент, когда бизнесмен с семьей заходил домой. Жена и дети Бабенко не пострадали. Сам бизнесмен получил ранение ног. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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