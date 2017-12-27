Преподаватель заявил, что это не первая фальсификация против него, и что его хотят устранить из колледжа, которым он руководит уже 27 лет.

Основатель престижного лицея Донецка Григорий Штерн отрицает, что критиковал действия России и так называемой власти «ДНР». А видео, которое разместили в сети якобы сами ученики, называет «фальшивкой», информирует еizvestia.com.

«Это все умышленно смонтировано, чтобы меня дискредитировать. Абсолютно ничего такого не говорил. Невооруженным глазом видно, что это все шито «белыми нитками». Это желание министерства образования и науки (имеется в виду так называемое «МОН ДНР» – ред.) за то, что я открыто выступал о непрофессионализме этого министерства. Это продолжается в течение полугода. Делают все, чтобы от меня избавиться», — заявил Штейн по телефону ТСН.

Преподаватель заявил, что это не первая фальсификация против него, и что его хотят устранить из колледжа, которым он руководит уже 27 лет. Слова на видео называет вырванными из контекста. Кроме того учитель отметил, что так называемые «спецслужбы» его по поводу видео не беспокоили, а покидать свою должность или уезжать из Донецка не собирается.

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