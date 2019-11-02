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В Харькове уволили полицейских, которые катались на украденной машине
02.11.2019 12:22
В Харькове уволили копов, которые катались на украденной машине
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
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