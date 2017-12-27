Вчера, 26 декабря, поздно вечером на 12-м километре дороги “Таможня-Фастов” (Киевская область) в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса пострадали пассажиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Киевской области передает .

"Автобус, двигавшийся по маршруту "Киев-Фастов" слетел в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне находились 22 пассажира. В результате дорожно-транспортного происшествия 13 человек с телесными повреждениями различной степени были доставлены в районную больницу, семерых пришлось госпитализировать", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не выбрал безопасную скорость движения, в результате не справился с управлением.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Напомним, 27 декабря в Киеве автомобиль "Skoda" въехал МАФ, в результате чего 3-летняя девочка получила многочисленные травмы и госпитализирован.

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