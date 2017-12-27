В интернете люди могут быть окутаны информацией, которая усиливает существующие у них предубеждения, заявил экс-президент США Барак Обама в интервью принцу Гарри. Обама: Правда в том, что в интернете все упрощается, и когда вы встречаете людей лицом к лицу, оказывается, что они сложны Фото: EPA "Одна из опасностей Интернета заключается в том, что люди могут иметь совершенно разные реальности. Они могут быть окутаны информацией, которая усиливает существующие у них предубеждения", – отметил он.Обама добавил, что соцсети являются мощным инструментом для людей с общими интересами, который позволяет познакомиться, узнать друг друга. Экс-президент подчеркнул, что важно также выйти за пределы сети, "встретиться в пабе, встретиться в месте поклонения, встретиться в окрестности и узнать друг друга"."Правда в том, что в интернете все упрощается, и когда вы встречаете людей лицом к лицу, оказывается, что они сложны", – сказал он.Принц Гарри взял интервью у Обамы в сентябре в Канаде, когда они посещали Invictus Games. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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