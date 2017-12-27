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Обама: Одна из опасностей интернета заключается в том, что люди могут иметь совершенно разные реальности
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27.12.2017 17:33
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В интернете люди могут быть окутаны информацией, которая усиливает
существующие у них предубеждения, заявил экс-президент США Барак
Обама в интервью принцу Гарри. Обама: Правда в том, что в
интернете все упрощается, и когда вы встречаете людей лицом к лицу,
оказывается, что они сложны Фото: EPA "Одна из опасностей Интернета
заключается в том, что люди могут иметь совершенно разные
реальности. Они могут быть окутаны информацией, которая усиливает
существующие у них предубеждения", – отметил он.Обама добавил, что
соцсети являются мощным инструментом для людей с общими интересами,
который позволяет познакомиться, узнать друг друга. Экс-президент
подчеркнул, что важно также выйти за пределы сети, "встретиться в
пабе, встретиться в месте поклонения, встретиться в окрестности и
узнать друг друга"."Правда в том, что в интернете все упрощается, и
когда вы встречаете людей лицом к лицу, оказывается, что они
сложны", – сказал он.Принц Гарри взял интервью у Обамы в сентябре в
Канаде, когда они посещали Invictus Games.
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