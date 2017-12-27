между 74 заявленных украинцев 16 находились в плену луганских террористов, еще 58 - в плену донецких боевиков

Об этом заявила нардеп от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!", - отметила политик на своей странице Facebook .

Среди 74 заявленных украинцев 16 находились в плену луганских террористов, еще 58 - в плену донецких боевиков. Украина должна передать боевикам 306 человек, однако часть из них отказалась возвращаться на оккупированные территории.

В частности пленных приехал встретить Президент Петр Порошенко .

Как известно, по состоянию на 14:00 возле КПВВ "Майорское" так называемая "ЛНР" уже передала украинской стороне 16 украинцев , которых удерживала на оккупированной территории.

По данным " Общественного ТВ", среди освобожденных из плена "ЛНР" - Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, Валентин Богдан и Эдуард Неделяев.

Ультрас луганской "Зари" Владислава Овчаренко приговорили к 17 годам тюрьмы, его друг Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Их обвинили в "шпионаже в пользу Украины".