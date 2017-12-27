|Обмен пленными завершился: украинская сторона получила 74 заложников
|27.12.2017 17:34
|
между 74 заявленных украинцев 16 находились в плену луганских террористов, еще 58 - в плену донецких боевиков74 заложника, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса, освобождены и находятся на подконтрольной Украине территории.
Фото: Константин Реуцкий
Об этом заявила нардеп от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко.
"Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!", - отметила политик на своей странице Facebook.
Среди 74 заявленных украинцев 16 находились в плену луганских террористов, еще 58 - в плену донецких боевиков. Украина должна передать боевикам 306 человек, однако часть из них отказалась возвращаться на оккупированные территории.
В частности пленных приехал встретить Президент Петр Порошенко.
Как известно, по состоянию на 14:00 возле КПВВ "Майорское" так называемая "ЛНР" уже передала украинской стороне 16 украинцев, которых удерживала на оккупированной территории.
По данным "Общественного ТВ", среди освобожденных из плена "ЛНР" - Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, Валентин Богдан и Эдуард Неделяев.
Ультрас луганской "Зари" Владислава Овчаренко приговорили к 17 годам тюрьмы, его друг Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Их обвинили в "шпионаже в пользу Украины".
Блогер Эдуард Неделяев, который имел проукраинскую позицию и иронически писал о жизни на оккупированной чатсини Луганщины, исчез в ноябре 2016 года. Контрактник Валентин Богдан попал в плен к боевикам зимой 2016 года.