хозяин восьмиэтажного здания купил его на аукционе. Он решил для себя, что его нужно переоборудовать под сауну и тренажерный зал. Интересным является мнение представителей полиции Республики Корея. Они считают, что короткое замыкание – это причина пожара в центре досуга города Чечхон, провинция Чхунчхон-Пукто.



В результате этой трагедии погибли 29 человек. Это обнародованные статистические данные для прессы, которые распространили правоохранительные органы.

В самом документе сказано следующее: - "эксперты-криминалисты, осмотревшие место происшествия, заключили, что причиной пожара стало короткое замыкание на первом этаже здания, вызванное протечкой воды из неисправного трубопровода".

Следователи планируют тщательно допросить владельца восьмиэтажного здания, в котором случилось это возгорание. Известно, что он купил это строение с аукциона в августе текущего года. В нем он оборудовал сауну, также тренажерный зал.

Сейчас хозяин этого здания находится в больнице. Кстати, полицейские сами планируют его навестить его и взять у него показания.

Полицейские также заняты проверкой показаний свидетелей о том, что не сработала установленная в здании противопожарная система. Это возгорание произошло на парковке на первом этаже. Дальше огонь очень быстро перекинулся на автомобили, которые стояли рядом.

Поэтому в восьмиэтажном здании центра досуга погибли 29 человек. В настоящий момент еще 26 лечатся в больницах. Огромное количество жертв – это посетители сауны, которая занимала второй и третий этажи.

Текст: Т. Сокот Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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