Об этом на брифинге сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы услышали информацию, что есть дополнительный вопрос по запуску электронного билета. Первое, на сегодня электронный билет работает. 250 тысяч поездок происходит ежедневно с помощью электронного билета во всех видах транспорта. 460 тысяч поездок ежедневно с помощью "Карточки киевлянина" во всех видах транспорта. То есть система работает полностью. Все, что нам необходимо сделать до апреля - это закончить финальные тесты, доставить дополнительные аппараты для продажи и валидации ... Технологически все готово, полный запуск - с 1 апреля. Необходимо немного времени, чтобы протестировать их как следует", - рассказал Бахматов.

Как сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров 1 апреля е-билет полностью заработает во всех видах транспорта.

"Мы постепенно вводим электронный билет. Например, мы видим прирост: каждую неделю у нас около 7 тысяч пассажиров начинают пользоваться картой и отказываются от старой системы оплаты. Таким образом мы постепенно выводим жетоны и талоны. Ожидаем, что на 1 апреля выйдем полностью на 100% пользования единым электронным билетом", - рассказал он.

По его словам, городские власти продолжают совершенствовать е-билет.

"Мы начали разработку почти два года тому назад, примерно 8 месяцев потратили на техническое оснащение наземного транспорта - это 1300 единиц транспорта. То есть это довольно объемный был проект с точки зрения технического переоснащения. У нас был долгий период вообще тестирования системы. Вы помните случаи, когда не работали валидаторы в автобусах, когда на турникетах было два списания. Мы все эти вопросы оттестировали ", - сказал Назаров.

Среди причин продления опытной эксплуатации электронного билета Назаров назвал необходимость завершения установки турникетов для считывания QR-билетов в метрополитене. Это планируют сделать до февраля 2020 года.

По словам Назарова, в феврале все автоматы самообслуживания для продажи и пополнения е-билета на станциях метро будут подключены. Соответственно для проезда в метро и наземном транспорте с февраля можно будет приобрести и пополнить только е-билет.

Кроме этого, он сообщил, что сейчас отработаны все механизмы потенциальных сбоев в системе.

Ранее сообщалось, что электронный билет заработает на всех видах муниципального транспорта столицы с 1 ноября этого года.

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