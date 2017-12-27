Российский публицист Александр Невзоров назвал известное своим агрессивным настроением и поведением окружение президента Владимира Путина "боевыми баранами Кремля".

Соответствующее заявление было сделано в эфире "", передает

"Есть такая порода боевых баранов Кремля… Вы знаете, что самое сложное для барана? Для барана всегда самое сложное определить, какие ворота новее, кого бодать, кого бить с особой силой? И вот мы видели, что как раз в деле Улюкаева и Сечина бараны тормозили, они не понимали, кого треснуть лбищем", - сказал он.

"И мне, кстати, интересно, кто из всех этих героических полорогих персонажей барнистей, кто наиболее эффективен, кому Кремль должен большинством своих информационных побед, кто из этих баранов информационного фронта круче", - добавил публицист.

Среди "боевых баранов Кремля" Невзоров перечислил пропагандистов Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева, главу РПЦ Кирилла Гундяева, опального писателя Александра Проханова.

"Пока еще не дотягивающий до боевого настоящего боевого барана Петр Толстой. А остальные всякие Шейнины, Кургиняны, Федоровы – это даже пока еще не бараны. Шумные овцы такие, скажем. От них пока проку очень мало", - уточнил он.

"Но, вообще, надо сказать, что всем этим ребятам в связи с очевидной победой Путина на выборах придется очень плохо, потому что ведь бьют они так, как заказывают, то есть очень крепко для полного помутнения рассудка. Когда их всех нанимали – это было в 14-м году, — они думали, что придется недолго пободать, а потом придется где-нибудь на Майями вправлять лобные кости вискариком, шопингом и вообще, отдыхать. А тут выясняется, что бодать придется еще кого-то целых 6 лет", - отметил Невзоров.

Главным "боевым бараном Кремля" публицист назвал Гундяева.

"Потом у нас идет красавец Соловьев. Он у нас такой настоящий уриал благочестия и державности. Кстати, жутко умный, если вы обратите внимание, потому что мозг явно уже заполнил даже четвертую складку на загривке, и это начало бросаться в глаза. Потом идет практически Гомер по всем показателям, господин Проханов с кудрявыми как у муфлона текстами. А потом уже всякая остальная мелочь", - резюмировал он.

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