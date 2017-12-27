Директор политического департамента МИД Алексей Макеев ранее написал, что кот будет «представлять украинскокошачьи интересы на международной арене», «защищать от русокрыс» и «способствовать выходу украинского молока на мировые рынки».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в здании МИД Украины поселился кот Амбассадор, информирует еizvestia.com.

Свою позицию она опубликовала в Facebook.

Директор политического департамента МИД Алексей Макеев ранее написал, что кот будет «представлять украинскокошачьи интересы на международной арене», «защищать от русокрыс» и «способствовать выходу украинского молока на мировые рынки».

«Украинско-кошачьи интересы? Не знали, честно говоря, что такие есть. А украинско-собачьи или украинско-петушиные интересы, как я понимаю, уже кто-то успешно представляет?» – написала Захарова.

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«Ну что можно сказать… Поздно, коллеги, исход крыс не за горами: вы уверенно идёте ко дну, раз одна надежда — на котов как в сфере безопасности, так и в сфере экономики», – добавила она.

По ее мнению сообщение МИД Украины о «трудоустройстве» кота является «тупым национализмом».

«Если серьёзно: это национализм как он есть, тупой и бессмысленный. Надеюсь, что СММщикам (скорее только, не украинским) за это не платили», – заключила представитель МИД РФ.

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