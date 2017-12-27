На соискание премии Президента Украины "Украинская книга года" поданы 175 изданий от более 90 издательств и издательских организаций Украины, передает со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

В Госкомтелерадио сообщили, что согласно положению о премии, в январе комитет по ежегодной премие Президента Украины "Украинская книга года" рассмотрит представленные работы и примет решение, какие издания допущены к участию в конкурсе на соискание премии. Из этого списка будут предложены издания на премию Президента Украины.

Как сообщал 22 мая 2017 года Президент Украины Петр Порошенко приговорил ежегодную премию "Украинская книга года" авторам Мирославу Дочинцу, Владимиру Корнийчуку и Татьяне Стус.

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