|Ради мира: "слуга" Анна Скороход, которая расплакалась в Раде, пришла на прямой эфир 112 вопреки решению фракции игнорировать канал
|02.11.2019 13:45
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Нардеп от Слуги народа Анна Скороход, которая расплакалась вчера во время заседания Рады, пришла на программу «Голос народа» на 112 вопреки решению фракции игнорировать этот канал.
Напомним, игнорирование правок на пленарном заседании в Верховной Рады
Это произошло, когда депутаты рассматривали законопроект №2239-1 по анбандлингу газотранспортной системы.
По словам Скороход, на профильном комитете парламента были достигнуты определенные договоренности, но когда она перечитала весь текст законопроекта на следующий день, они не были учтены.
Спикер Рады Дмитрий Разумков попросил Скороход не плакать, после чего ее правки начали ставить на подтверждение.
Напомним, что 29-летняя Анна Скороход была избрана в Верховную Раду от округа №93 (Мироновка Киевской области). До этого она работала менеджером строительного комбината "Прогресс". Ее называют гражданской супругой российского банкира Алексея Алякина, бежавшего в Украину.