СБУ выясняет, кто за этим стоит и кто финансировал это нападение

" Относительно нападения ... предварительный анализ показывает, что подобная организация есть и в РФ ... За этим может стоять Россия", - сказал Грицак на брифинге в понедельник, сообщает " Интерфакс-Украина".

По его словам, СБУ выясняет, кто за этим стоит и кто финансировал это набег.

В нападении на цыганский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и зла молодежь" - это незарегистрированная группировка, использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.

Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь цыган , в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения. Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь цыган, а также задержала всех нападавших . Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападающим сообщили о подозрении.