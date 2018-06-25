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СБУ увидела российский след в нападении на цыган в Львове
25.06.2018 15:22
СБУ увидела российский след в нападении на цыган в Львове
СБУ выясняет, кто за этим стоит и кто финансировал это нападение
Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак предполагает, что за нападением на цыган в Львове может стоять Россия.
СБУ увидела российский след в нападении на цыган в Львове Фото: Reuters

Относительно нападения ... предварительный анализ показывает, что подобная организация есть и в РФ ... За этим может стоять Россия", -сказал Грицак на брифинге в понедельник, сообщает " Интерфакс-Украина".

По его словам, СБУ выясняет, кто за этим стоит и кто финансировал это набег.

В нападении на цыганский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и зла молодежь" - это незарегистрированная группировка, использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.

Напомним, поздно вечером 23 июня  во Львове напали на лагерь цыган , в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения. Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь цыган, а также  задержала всех нападавших . Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападающим сообщили о подозрении.

В нападении на цыганский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и зла молодежь" - это незарегистрированная группировка, использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.

По подозрению в нападении задержали 8 человек, большинству из них 16-18 лет. Им объявлено подозрение в хулиганстве.

Совет Европы  осудил набег на лагерь цыган в Львове .

 

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