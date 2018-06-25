|СБУ увидела российский след в нападении на цыган в Львове
|25.06.2018 15:22
|
СБУ выясняет, кто за этим стоит и кто финансировал это нападениеПредседатель Службы безопасности Украины Василий Грицак предполагает, что за нападением на цыган в Львове может стоять Россия.
Фото: Reuters
" Относительно нападения ... предварительный анализ показывает, что подобная организация есть и в РФ ... За этим может стоять Россия", -сказал Грицак на брифинге в понедельник, сообщает " Интерфакс-Украина".
По его словам, СБУ выясняет, кто за этим стоит и кто финансировал это набег.
В нападении на цыганский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и зла молодежь" - это незарегистрированная группировка, использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.
Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь цыган , в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения. Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь цыган, а также задержала всех нападавших . Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападающим сообщили о подозрении.
В нападении на цыганский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и зла молодежь" - это незарегистрированная группировка, использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.
По подозрению в нападении задержали 8 человек, большинству из них 16-18 лет. Им объявлено подозрение в хулиганстве.
Совет Европы осудил набег на лагерь цыган в Львове .