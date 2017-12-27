|Сирийским войскам удалось блокировать террористов на юго-запад от Дамаска
|27.12.2017 17:42
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Сирийскую армию поддержали отряды народного ополчения, следовательно она смогла завершить операцию по окружению двух последних форпостов террористов, представляющих группировку "Джебхат ан-Нусра". Напомним, что она запрещена в РФ.Эта операция проходила у горы Хермон, юго-запад от Дамаска. Бой был ожесточенный. Сирийские войска заняли свои позиции у водного источника Набаа-эль-Манбидж. Таким образом они перекрыли линии снабжения противника, который оборонялся в селении Бейт-Джан.
В ходе этих операций войска нанесли потери террористам, уничтожив таким образом их транспорт.
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