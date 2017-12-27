Сирийскую армию поддержали отряды народного ополчения, следовательно она смогла завершить операцию по окружению двух последних форпостов террористов, представляющих группировку "Джебхат ан-Нусра". Напомним, что она запрещена в РФ.

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